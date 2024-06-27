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  4. Жена Реброва – о Евро: «Было классно! Спасибо сборной Украины за праздник»
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 15:12 | Обновлено 27 июня 2024, 15:13
475
8

Жена Реброва – о Евро: «Было классно! Спасибо сборной Украины за праздник»

Национальная команда заняла последнее место в группе

27 июня 2024, 15:12 | Обновлено 27 июня 2024, 15:13
475
8
Жена Реброва – о Евро: «Было классно! Спасибо сборной Украины за праздник»
Instagram. Сергей и Анна Ребровы

Анна Реброва, жена главного тренера национальной сборной Украины по футболу Сергея Реброва, в своем Instagram поблагодарила «сине-желтых» за выступление на чемпионате Европы 2024 года, проходящем в Германии:

«Было классно! Спасибо сборной Украины, что подарила этот праздник всем украинцам. Впереди самая главная победа».

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 сборная Украины одержала лишь 1 победу и закончила турнир на последнем месте в своем квартете с разницей мячей -2. Интересно, что «сине-желтые» стали первой командой в истории чемпионатов Европы, которая, набрав 4 очка, финишировала 4-й в своей группе.

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Анна Реброва Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Максим Максимов
Я кажу , що вони всі там хворі. Ми з ними живемо в різних світах...
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+5
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Tevem T
Краще б мовчала ніж так плювати на вболівальників!
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+3
COBA
Це вона про зарплату чоловіка?
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+2
potemkin78
скаталися, потусили и на бали. малядьци
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+2
maxim7777nikonov
ага, было просто аху%%% тельно
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+1
The Zenachi
Звісно класно! 1 200 000 ойро за нікакой х.й
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-1
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