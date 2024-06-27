Жена Реброва – о Евро: «Было классно! Спасибо сборной Украины за праздник»
Национальная команда заняла последнее место в группе
Анна Реброва, жена главного тренера национальной сборной Украины по футболу Сергея Реброва, в своем Instagram поблагодарила «сине-желтых» за выступление на чемпионате Европы 2024 года, проходящем в Германии:
«Было классно! Спасибо сборной Украины, что подарила этот праздник всем украинцам. Впереди самая главная победа».
Напомним, на групповом этапе Евро-2024 сборная Украины одержала лишь 1 победу и закончила турнир на последнем месте в своем квартете с разницей мячей -2. Интересно, что «сине-желтые» стали первой командой в истории чемпионатов Европы, которая, набрав 4 очка, финишировала 4-й в своей группе.
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