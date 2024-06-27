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  4. ФОТО. Игрок сборной Англии тренировался с разбитыми подбородком и рукой
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 18:38 |
572
0

ФОТО. Игрок сборной Англии тренировался с разбитыми подбородком и рукой

Энтони Гордон упал с велосипеда

27 июня 2024, 18:38 |
572
0
ФОТО. Игрок сборной Англии тренировался с разбитыми подбородком и рукой
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

Сегодня сборная Англии провела очередную тренировку во время Евро-2024 в Германии. Она была открытой для журналистов, и многие представители СМИ заметили, что 23-летний вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон тренировался с разбитыми подбородком и рукой.

По информации СМИ, эти повреждения он получил вчера, 26 июня в результате падения во время общекомандной велосипедной прогулки.

Напомним, сборная Англии выиграла группу С на Евро-2024 с 5 очками. В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта сыграют со сборной Словакии.

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Энтони Гордон сборная Англии по футболу фото
Олег Дидух Источник: ESPN
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