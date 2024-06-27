ФОТО. Игрок сборной Англии тренировался с разбитыми подбородком и рукой

Сегодня сборная Англии провела очередную тренировку во время Евро-2024 в Германии. Она была открытой для журналистов, и многие представители СМИ заметили, что 23-летний вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон тренировался с разбитыми подбородком и рукой.

По информации СМИ, эти повреждения он получил вчера, 26 июня в результате падения во время общекомандной велосипедной прогулки.

Напомним, сборная Англии выиграла группу С на Евро-2024 с 5 очками. В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта сыграют со сборной Словакии.