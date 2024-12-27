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  4. Надаль, Тим, Маррей и другие. Теннисисты, завершившие карьеру в 2024 году
ATP
27 декабря 2024, 10:20 |
169
0

Надаль, Тим, Маррей и другие. Теннисисты, завершившие карьеру в 2024 году

25 уже экс-игроков АТР-тура больше не выступят на профессиональном уровне

27 декабря 2024, 10:20 |
169
0
Надаль, Тим, Маррей и другие. Теннисисты, завершившие карьеру в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

В 2024 году 25 уже экс-теннисистов завершили профессиональную карьеру.

Наиболее известные – Рафаэль Надаль, Доминик Тим и Энди Маррей. Еще 6 игроков ни разу не выступали на про-уровне в прошлом сезоне, но официально об уходе из тенниса не объявляли.

Все 25 теннисистов, которые завершили карьеру в 2024 году:

  • Игор Зеленай
  • Аттила Балаж
  • Дастин Браун
  • Пабло Куэвас
  • Федерико Дельбонис
  • Андрей Голубев
  • Прайнеш Гуннесваран
  • Райан Харрисон
  • Тацума Ито
  • Роман Ебавы
  • Стив Джонсон
  • Иво Карлович
  • Уэсли Колхоф
  • Филип Крайинович
  • Бен Маклахан
  • Джон Миллман
  • Энди Маррей
  • Рафаэль Надаль
  • Филипп Освальд
  • Айсам Куреши
  • Лукаш Росол
  • Артем Ситак
  • Жоау Соуза
  • Доминик Тим
  • Дональд Янг

Теннисисты, которые не играют больше года:

  • Кевин Андерсон
  • Тимо Де Баккер
  • Эрнест Гулбис
  • Лукаш Кубот
  • Седрик-Марсель Штебе
  • Фернандо Вердаско
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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