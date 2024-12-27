Надаль, Тим, Маррей и другие. Теннисисты, завершившие карьеру в 2024 году

В 2024 году 25 уже экс-теннисистов завершили профессиональную карьеру.

Наиболее известные – Рафаэль Надаль, Доминик Тим и Энди Маррей. Еще 6 игроков ни разу не выступали на про-уровне в прошлом сезоне, но официально об уходе из тенниса не объявляли.

Все 25 теннисистов, которые завершили карьеру в 2024 году:

Игор Зеленай

Игор Зеленай Аттила Балаж

Аттила Балаж Дастин Браун

Дастин Браун Пабло Куэвас

Пабло Куэвас Федерико Дельбонис

Федерико Дельбонис Андрей Голубев

Андрей Голубев Прайнеш Гуннесваран

Прайнеш Гуннесваран Райан Харрисон

Райан Харрисон Тацума Ито

Тацума Ито Роман Ебавы

Роман Ебавы Стив Джонсон

Стив Джонсон Иво Карлович

Иво Карлович Уэсли Колхоф

Уэсли Колхоф Филип Крайинович

Филип Крайинович Бен Маклахан

Бен Маклахан Джон Миллман

Джон Миллман Энди Маррей

Энди Маррей Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль Филипп Освальд

Филипп Освальд Айсам Куреши

Айсам Куреши Лукаш Росол

Лукаш Росол Артем Ситак

Артем Ситак Жоау Соуза

Жоау Соуза Доминик Тим

Доминик Тим Дональд Янг

Теннисисты, которые не играют больше года: