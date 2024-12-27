ATP27 декабря 2024, 10:20 |
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Надаль, Тим, Маррей и другие. Теннисисты, завершившие карьеру в 2024 году
25 уже экс-игроков АТР-тура больше не выступят на профессиональном уровне
27 декабря 2024, 10:20 |
169
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В 2024 году 25 уже экс-теннисистов завершили профессиональную карьеру.
Наиболее известные – Рафаэль Надаль, Доминик Тим и Энди Маррей. Еще 6 игроков ни разу не выступали на про-уровне в прошлом сезоне, но официально об уходе из тенниса не объявляли.
Все 25 теннисистов, которые завершили карьеру в 2024 году:
- Игор Зеленай
- Аттила Балаж
- Дастин Браун
- Пабло Куэвас
- Федерико Дельбонис
- Андрей Голубев
- Прайнеш Гуннесваран
- Райан Харрисон
- Тацума Ито
- Роман Ебавы
- Стив Джонсон
- Иво Карлович
- Уэсли Колхоф
- Филип Крайинович
- Бен Маклахан
- Джон Миллман
- Энди Маррей
- Рафаэль Надаль
- Филипп Освальд
- Айсам Куреши
- Лукаш Росол
- Артем Ситак
- Жоау Соуза
- Доминик Тим
- Дональд Янг
Теннисисты, которые не играют больше года:
- Кевин Андерсон
- Тимо Де Баккер
- Эрнест Гулбис
- Лукаш Кубот
- Седрик-Марсель Штебе
- Фернандо Вердаско
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