Две экс-первые ракетки мира. Теннисистки, завершившие карьеру в 2024 году

В 2024 году 15 уже экс-теннисисток завершили профессиональную карьеру.

Наиболее известные – экс-первые ракетки мира Анжелик Кербер и Гарбинье Мугуруса. Еще 4 теннисистки вообще или почти не выступали на про-уровне в прошлом сезоне из-за того, что у них родились дети.

Все 15 теннисисток, которые завершили карьеру в 2024 году:

Александра Игнатик (Каданцу)

Александра Игнатик (Каданцу) Ализе Корне

Ализе Корне Камила Джорджи

Камила Джорджи Алекса Глатч

Алекса Глатч Алекса Гурача

Алекса Гурача На-Лэ Хань

На-Лэ Хань Анжелик Кербер

Анжелик Кербер 🏳️ Вера Лапко

Гарбинье Мугуруса

Гарбинье Мугуруса Ралука Олару

Ралука Олару Лесли Керкхов

Лесли Керкхов Шелби Роджерс

Шелби Роджерс Алисон ван Эйтванк

Алисон ван Эйтванк 🏳️ Елена Веснина

🏳️ Наталья Вихлянцева

Теннисистки, которые не играли / почти не играли в 2024 из-за рождения ребенка:

Белинда Бенчич

Белинда Бенчич Петра Квитова

Петра Квитова Сабин Лисицки

Сабин Лисицки Элисон Риск

Надаль, Тим, Маррей и другие. Теннисисты, завершившие карьеру в 2024 году