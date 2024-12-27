WTA27 декабря 2024, 12:43 |
308
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Две экс-первые ракетки мира. Теннисистки, завершившие карьеру в 2024 году
15 уже экс-теннисисток больше не выступят на профессиональном уровне
27 декабря 2024, 12:43 |
308
0
В 2024 году 15 уже экс-теннисисток завершили профессиональную карьеру.
Наиболее известные – экс-первые ракетки мира Анжелик Кербер и Гарбинье Мугуруса. Еще 4 теннисистки вообще или почти не выступали на про-уровне в прошлом сезоне из-за того, что у них родились дети.
Все 15 теннисисток, которые завершили карьеру в 2024 году:
- Александра Игнатик (Каданцу)
- Ализе Корне
- Камила Джорджи
- Алекса Глатч
- Алекса Гурача
- На-Лэ Хань
- Анжелик Кербер
- 🏳️ Вера Лапко
- Гарбинье Мугуруса
- Ралука Олару
- Лесли Керкхов
- Шелби Роджерс
- Алисон ван Эйтванк
- 🏳️ Елена Веснина
- 🏳️ Наталья Вихлянцева
Теннисистки, которые не играли / почти не играли в 2024 из-за рождения ребенка:
- Белинда Бенчич
- Петра Квитова
- Сабин Лисицки
- Элисон Риск
Надаль, Тим, Маррей и другие. Теннисисты, завершившие карьеру в 2024 году
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