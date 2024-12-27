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  4. Две экс-первые ракетки мира. Теннисистки, завершившие карьеру в 2024 году
WTA
27 декабря 2024, 12:43 |
308
0

Две экс-первые ракетки мира. Теннисистки, завершившие карьеру в 2024 году

15 уже экс-теннисисток больше не выступят на профессиональном уровне

27 декабря 2024, 12:43 |
308
0
Две экс-первые ракетки мира. Теннисистки, завершившие карьеру в 2024 году
Анжелик Кербер и Гарбинье Мугуруса

В 2024 году 15 уже экс-теннисисток завершили профессиональную карьеру.

Наиболее известные – экс-первые ракетки мира Анжелик Кербер и Гарбинье Мугуруса. Еще 4 теннисистки вообще или почти не выступали на про-уровне в прошлом сезоне из-за того, что у них родились дети.

Все 15 теннисисток, которые завершили карьеру в 2024 году:

  • Александра Игнатик (Каданцу)
  • Ализе Корне
  • Камила Джорджи
  • Алекса Глатч
  • Алекса Гурача
  • На-Лэ Хань
  • Анжелик Кербер
  • 🏳️ Вера Лапко
  • Гарбинье Мугуруса
  • Ралука Олару
  • Лесли Керкхов
  • Шелби Роджерс
  • Алисон ван Эйтванк
  • 🏳️ Елена Веснина
  • 🏳️ Наталья Вихлянцева

Теннисистки, которые не играли / почти не играли в 2024 из-за рождения ребенка:

  • Белинда Бенчич
  • Петра Квитова
  • Сабин Лисицки
  • Элисон Риск

Надаль, Тим, Маррей и другие. Теннисисты, завершившие карьеру в 2024 году

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Надаль, Тим, Маррей и другие. Теннисисты, завершившие карьеру в 2024 году
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Гарбинье Мугуруса Александра Игнатик (Каданцу) Ализе Корне Камила Джорджи Алекса Глатч Алекса Гуарачи Вера Лапко Ралука Олару Лесли Керкхов Алисон ван Эйтванк Елена Веснина Наталья Вихлянцева Петра Квитова Белинда Бенчич Сабин Лисицки Элисон Риск Шелби Роджерс Анжелик Кербер завершение карьеры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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