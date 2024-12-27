«До конца». Аморим рассказал новые подробности относительно Рэшфорда
Специалист заявил, что нападающий не сделал никаких выводов
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, как изменилась ситуация со звездой «красных дьяволов» Маркусом Рэшфордом, которого до сих пор не включают в заявку на матчи.
– Это всегда будет одна и та же причина. Мы должны быть теми же профессионалами, теми же ребятами, побеждая или проигрывая.Проигрывая, я должен быть сильнее. Я продолжу следовать своей идее до конца.
– Разве он не показал вам ничего нового с тех пор, как вы его исключили?
– Если его здесь нет, вы можете догадаться, – заявил Аморим.
В текущем сезоне Решфорд забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 23 матчах. Уже четыре игры англичанин не попадает в заявку «красных дьяволов». Раньше была информация, что Маркуса выставили на трансфер.
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