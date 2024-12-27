«До конца». Аморим рассказал новые подробности относительно Рэшфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, как изменилась ситуация со звездой «красных дьяволов» Маркусом Рэшфордом, которого до сих пор не включают в заявку на матчи.

– Это всегда будет одна и та же причина. Мы должны быть теми же профессионалами, теми же ребятами, побеждая или проигрывая.Проигрывая, я должен быть сильнее. Я продолжу следовать своей идее до конца.

– Разве он не показал вам ничего нового с тех пор, как вы его исключили?

– Если его здесь нет, вы можете догадаться, – заявил Аморим.

В текущем сезоне Решфорд забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 23 матчах. Уже четыре игры англичанин не попадает в заявку «красных дьяволов». Раньше была информация, что Маркуса выставили на трансфер.