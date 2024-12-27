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  4. «До конца». Аморим рассказал новые подробности относительно Рэшфорда
Англия
27 декабря 2024, 09:34 | Обновлено 27 декабря 2024, 09:35
483
1

«До конца». Аморим рассказал новые подробности относительно Рэшфорда

Специалист заявил, что нападающий не сделал никаких выводов

27 декабря 2024, 09:34 | Обновлено 27 декабря 2024, 09:35
483
1
«До конца». Аморим рассказал новые подробности относительно Рэшфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, как изменилась ситуация со звездой «красных дьяволов» Маркусом Рэшфордом, которого до сих пор не включают в заявку на матчи.

– Это всегда будет одна и та же причина. Мы должны быть теми же профессионалами, теми же ребятами, побеждая или проигрывая.Проигрывая, я должен быть сильнее. Я продолжу следовать своей идее до конца.

– Разве он не показал вам ничего нового с тех пор, как вы его исключили?

– Если его здесь нет, вы можете догадаться, – заявил Аморим.

В текущем сезоне Решфорд забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 23 матчах. Уже четыре игры англичанин не попадает в заявку «красных дьяволов». Раньше была информация, что Маркуса выставили на трансфер.

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Рубен Аморим Маркус Рэшфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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