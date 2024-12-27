Победа Ливерпуля и фиаско грандов АПЛ, Зубков и Турция, сенсация Соболевой
Главные новости за 26 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26 декабря.
1А. Итоги Boxing Day. Ливерпуль увеличил отрыв, неудачи МЮ, Ман Сити и Челси
Топ-гранды АПЛ дружно потеряли очки, и только красные на высоте
1B. Машина Слота не теряет оборотов. Ливерпуль уверенно обыграл Лестер
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу мерсисайдцев
1C. Сухой лист с углового. Аморим снова в шоке: Вулвз переиграл Ман Юнайтед
У португальского специалиста ничего не получается с Красными дьяволами
1D. Удачные замены гостей. Фулхэм вырвал победу в выездном матче против Челси
Игроки «Челси» быстро вышли вперед, но этого оказалось недостаточно
1E. Борнмут Забарного продлил серию в АПЛ, нереальный Ноттингем Форест
В АПЛ продолжается праздничный игровой день
1F. Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Манчестер Сити снова не выиграл
2. Соболева одолела 108-ю ракетку в своем первом матче на турнирах WTA 500
Анастасия на старте квалификации соревнований в Брисбене обыграла Дарью Сэвилл
3. Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
По версии BoxRec, самым успешным украинцем является Владимир Кличко
4. Грицай – о Шахтере, Динамо, УПЛ, сборной Украины и Довбике
Большое интервью Александра Грицая для Sport.ua
5. Молодежный ЧМ по хоккею. 56 бросков и 10 шайб. США стартовали на турнире
Чемпион начал с победы
6А. Лидер Шахтера может перебраться в Турцию. Станет одноклубником украинца
Александр Зубков может сменить клубную прописку
6B. Трабзонспор уже контактировал с Зубковым. Когда сделают запрос Шахтеру?
Турецкий клуб изучает возможность подписания украинского вингера
6C. «Этого не понять». Скаут объяснил, почему не будет трансфера звезды Шахтера
Йигит Джан Эртунч – об интересе Трабзонспора к Александру Зубкову
7A. Мудрик во время отстранения провел тренировку с игроками участника ЛЧ
Украинец тренировался с игроками «Бенфики»
7B. «Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика
Кит Вайнесс поделился мнением о проблемах украинца
8. Чемпионат Украины. Биатлонисты Черниговщины завоевали золото эстафеты
Вторая и третья ступеньки за Сумской и Харьковской областями
9. ПУСТОВОЙ: «Можем ли мы с Ховентутом выиграть чемпионат Испании? Шансы есть»
Украинский центровой прокомментировал выступления своей команды в испанской Лиге АСВ и Еврокубке
10A. 8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – об игроках украинских клубов, которые могут сменить прописку
10B. Последний шанс. Что нужно знать о приходе Григорчука в ЛНЗ
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко оценивает смену тренера в черкасском клубе
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