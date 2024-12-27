Победа Ливерпуля и фиаско грандов АПЛ, Зубков и Турция, сенсация Соболевой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26 декабря.

1А. Итоги Boxing Day. Ливерпуль увеличил отрыв, неудачи МЮ, Ман Сити и Челси

Топ-гранды АПЛ дружно потеряли очки, и только красные на высоте

1B. Машина Слота не теряет оборотов. Ливерпуль уверенно обыграл Лестер

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу мерсисайдцев

1C. Сухой лист с углового. Аморим снова в шоке: Вулвз переиграл Ман Юнайтед

У португальского специалиста ничего не получается с Красными дьяволами

1D. Удачные замены гостей. Фулхэм вырвал победу в выездном матче против Челси

Игроки «Челси» быстро вышли вперед, но этого оказалось недостаточно

1E. Борнмут Забарного продлил серию в АПЛ, нереальный Ноттингем Форест

В АПЛ продолжается праздничный игровой день

1F. Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ

Манчестер Сити снова не выиграл

2. Соболева одолела 108-ю ракетку в своем первом матче на турнирах WTA 500

Анастасия на старте квалификации соревнований в Брисбене обыграла Дарью Сэвилл

3. Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко

По версии BoxRec, самым успешным украинцем является Владимир Кличко

4. Грицай – о Шахтере, Динамо, УПЛ, сборной Украины и Довбике

Большое интервью Александра Грицая для Sport.ua

5. Молодежный ЧМ по хоккею. 56 бросков и 10 шайб. США стартовали на турнире

Чемпион начал с победы

6А. Лидер Шахтера может перебраться в Турцию. Станет одноклубником украинца

Александр Зубков может сменить клубную прописку

6B. Трабзонспор уже контактировал с Зубковым. Когда сделают запрос Шахтеру?

Турецкий клуб изучает возможность подписания украинского вингера

6C. «Этого не понять». Скаут объяснил, почему не будет трансфера звезды Шахтера

Йигит Джан Эртунч – об интересе Трабзонспора к Александру Зубкову

7A. Мудрик во время отстранения провел тренировку с игроками участника ЛЧ

Украинец тренировался с игроками «Бенфики»

7B. «Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика

Кит Вайнесс поделился мнением о проблемах украинца

8. Чемпионат Украины. Биатлонисты Черниговщины завоевали золото эстафеты

Вторая и третья ступеньки за Сумской и Харьковской областями

9. ПУСТОВОЙ: «Можем ли мы с Ховентутом выиграть чемпионат Испании? Шансы есть»

Украинский центровой прокомментировал выступления своей команды в испанской Лиге АСВ и Еврокубке

10A. 8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – об игроках украинских клубов, которые могут сменить прописку

10B. Последний шанс. Что нужно знать о приходе Григорчука в ЛНЗ

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко оценивает смену тренера в черкасском клубе