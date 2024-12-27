Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа Ливерпуля и фиаско грандов АПЛ, Зубков и Турция, сенсация Соболевой
Другие новости
27 декабря 2024, 07:10 |
577
0

Победа Ливерпуля и фиаско грандов АПЛ, Зубков и Турция, сенсация Соболевой

Главные новости за 26 декабря на Sport.ua

27 декабря 2024, 07:10 |
577
0
Победа Ливерпуля и фиаско грандов АПЛ, Зубков и Турция, сенсация Соболевой
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26 декабря.

1А. Итоги Boxing Day. Ливерпуль увеличил отрыв, неудачи МЮ, Ман Сити и Челси
Топ-гранды АПЛ дружно потеряли очки, и только красные на высоте

1B. Машина Слота не теряет оборотов. Ливерпуль уверенно обыграл Лестер
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу мерсисайдцев

1C. Сухой лист с углового. Аморим снова в шоке: Вулвз переиграл Ман Юнайтед
У португальского специалиста ничего не получается с Красными дьяволами

1D. Удачные замены гостей. Фулхэм вырвал победу в выездном матче против Челси
Игроки «Челси» быстро вышли вперед, но этого оказалось недостаточно

1E. Борнмут Забарного продлил серию в АПЛ, нереальный Ноттингем Форест
В АПЛ продолжается праздничный игровой день

1F. Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Манчестер Сити снова не выиграл

2. Соболева одолела 108-ю ракетку в своем первом матче на турнирах WTA 500
Анастасия на старте квалификации соревнований в Брисбене обыграла Дарью Сэвилл

3. Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
По версии BoxRec, самым успешным украинцем является Владимир Кличко

4. Грицай – о Шахтере, Динамо, УПЛ, сборной Украины и Довбике
Большое интервью Александра Грицая для Sport.ua

5. Молодежный ЧМ по хоккею. 56 бросков и 10 шайб. США стартовали на турнире
Чемпион начал с победы

6А. Лидер Шахтера может перебраться в Турцию. Станет одноклубником украинца
Александр Зубков может сменить клубную прописку

6B. Трабзонспор уже контактировал с Зубковым. Когда сделают запрос Шахтеру?
Турецкий клуб изучает возможность подписания украинского вингера

6C. «Этого не понять». Скаут объяснил, почему не будет трансфера звезды Шахтера
Йигит Джан Эртунч – об интересе Трабзонспора к Александру Зубкову

7A. Мудрик во время отстранения провел тренировку с игроками участника ЛЧ
Украинец тренировался с игроками «Бенфики»

7B. «Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика
Кит Вайнесс поделился мнением о проблемах украинца

8. Чемпионат Украины. Биатлонисты Черниговщины завоевали золото эстафеты
Вторая и третья ступеньки за Сумской и Харьковской областями

9. ПУСТОВОЙ: «Можем ли мы с Ховентутом выиграть чемпионат Испании? Шансы есть»
Украинский центровой прокомментировал выступления своей команды в испанской Лиге АСВ и Еврокубке

10A. 8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – об игроках украинских клубов, которые могут сменить прописку

10B. Последний шанс. Что нужно знать о приходе Григорчука в ЛНЗ
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко оценивает смену тренера в черкасском клубе

По теме:
Колос подписал игрока Албании, Русин близок к УПЛ, Забарный в ПСЖ
Награждены лучшие спортсмены года, рейтинг для Усика, куда уйдет Забарный
Дисквалификация Рамиреса, новый контракт Тымчика, детали по Мудрику
главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киберспортивный гайд от Lenovo: что нужно на старте карьеры
Киберспорт | 26 декабря 2024, 17:03 0
Киберспортивный гайд от Lenovo: что нужно на старте карьеры
Киберспортивный гайд от Lenovo: что нужно на старте карьеры

Какая она, жизнь профессионального игрока

Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Бокс | 26 декабря 2024, 09:22 14
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»

Промоутер уверен, что Тайсона должны были выбрать победителем

Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Футбол | 26.12.2024, 10:03
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Арсенал – Ипсвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 27.12.2024, 06:33
Арсенал – Ипсвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Ипсвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
То было дно, но снизу постучали. Аморим установил антирекорд в Ман Юнайтед
Футбол | 27.12.2024, 03:40
То было дно, но снизу постучали. Аморим установил антирекорд в Ман Юнайтед
То было дно, но снизу постучали. Аморим установил антирекорд в Ман Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он какой-то придурок». Уоррен высказался о реванше Усика с Фьюри
«Он какой-то придурок». Уоррен высказался о реванше Усика с Фьюри
26.12.2024, 07:50 2
Бокс
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
26.12.2024, 00:30 23
Футбол
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
26.12.2024, 16:27 1
Футбол
«Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге
«Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге
25.12.2024, 14:01 15
Футбол
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
25.12.2024, 08:24 20
Бокс
Последний шанс. Известно, после какого матча могут уволить Гвардиолу
Последний шанс. Известно, после какого матча могут уволить Гвардиолу
25.12.2024, 12:29 2
Футбол
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
25.12.2024, 10:49 6
Футбол
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
25.12.2024, 23:51 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем