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Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 10:01 |
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0

Будущее ФК Мариуполь определится в январе

Клубное руководство надеется решить проблемы с финансированием

27 декабря 2024, 10:01 |
90
0
Будущее ФК Мариуполь определится в январе
ФК Мариуполь

Как стало известно Sport.ua, главный тренер клуба Первой лиги «Мариуполь» Олег Красноперов в последние дни провел несколько встреч с потенциальными инвесторами азовского клуба.

«После довольно неожиданного ухода предыдущего спонсора «горожане» оказались в затруднительном финансовом положении, – рассказал Олег Красноперов. – Есть задолженность по зарплате перед футболистами, тренерами, клубным персоналом, однако мы не сидим, сложа руки. Без преувеличения, в поиске тех, кто мог бы подставить плечо – вся команда.

Определенные наработки уже есть и надеюсь, что к середине января 2025 года уже появится конкретика с теми, кто придет нам на помощь», – сообщил Красноперов.

Пока футболисты «Мариуполя» в группе «Выбывание» Первой лиги с 18 очками уступают только сумской «Виктории», у которой на пять пунктов больше.

Ранее сообщалось, что клуб первой лиги «Кудровка» прервала отпуск и планирует бороться за место в УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Мариуполь Олег Красноперов инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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