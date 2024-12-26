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26 декабря 2024, 22:42 |
13
0

Китай – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию противостояния United Cup 27 декабря в 11:00 по Киеву

26 декабря 2024, 22:42 |
13
0
Китай – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
United Cup. Сборная Бразилии по теннису

27 декабря стартует командный теннисный турнир United Cup 2025, который будет проходить до 5 января в австралийских городах Сидней и Перт.

В стартовой встрече группы E сойдутся сборные Китая и Бразилии. Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

United Cup 2025. Группа E

11:00. Китай – Бразилия

  • Гао Синьюй – Беатрис Хаддад Майя
  • Чжан Чжичжэнь – Тьягу Монтейру
  • Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь – Беатрис Хаддад Майя / Рафаэл Матос

Старт противостояния запланирован на 11:00 по Киеву. В одной группе Китай и Бразилия играют вместе с Германией.

Видеоплеер матчей будет добавлен позже...

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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