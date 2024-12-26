Китай – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию противостояния United Cup 27 декабря в 11:00 по Киеву
27 декабря стартует командный теннисный турнир United Cup 2025, который будет проходить до 5 января в австралийских городах Сидней и Перт.
В стартовой встрече группы E сойдутся сборные Китая и Бразилии. Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
United Cup 2025. Группа E
11:00. Китай – Бразилия
- Гао Синьюй – Беатрис Хаддад Майя
- Чжан Чжичжэнь – Тьягу Монтейру
- Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь – Беатрис Хаддад Майя / Рафаэл Матос
Старт противостояния запланирован на 11:00 по Киеву. В одной группе Китай и Бразилия играют вместе с Германией.
Видеоплеер матчей будет добавлен позже...
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер уверен, что Тайсона должны были выбрать победителем
Украинец тренировался с игроками «Бенфики»