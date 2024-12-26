Китай – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 декабря стартует командный теннисный турнир United Cup 2025, который будет проходить до 5 января в австралийских городах Сидней и Перт.

В стартовой встрече группы E сойдутся сборные Китая и Бразилии. Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

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United Cup 2025. Группа E

11:00. Китай – Бразилия

Гао Синьюй – Беатрис Хаддад Майя

Гао Синьюй – Беатрис Хаддад Майя Чжан Чжичжэнь – Тьягу Монтейру

Чжан Чжичжэнь – Тьягу Монтейру Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь – Беатрис Хаддад Майя / Рафаэл Матос

Старт противостояния запланирован на 11:00 по Киеву. В одной группе Китай и Бразилия играют вместе с Германией.

Видеоплеер матчей будет добавлен позже...

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей