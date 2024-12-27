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Англия
27 декабря 2024, 10:49 | Обновлено 27 декабря 2024, 11:02
288
0

«Не моя работа». Слот – о контрактах Салаха, Ван Дейка и Трента

Тренер заявил, что не готов обсуждать это публично

27 декабря 2024, 10:49 | Обновлено 27 декабря 2024, 11:02
288
0
«Не моя работа». Слот – о контрактах Салаха, Ван Дейка и Трента
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сделал заявление о продлении контрактов с лидерами клуба. Специалист пролил свет на будущее Вирджила Ван Дейка, Мохамеда Салаха и Трента Александера-Арнольда.

«Мы не обсуждаем тему контрактов публично. Говорить об этом в печати – не моя работа.

Сегодня Мо Салах провел хорошую игру (против «Лестера» – прим.), Вирджил тоже отлично себя проявил, а Трент был очень хорош во втором тайме», – сказал Слот.

Действующие контракты всех троих футболистов завершаются в конце нынешнего сезона. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает пешую строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 42 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.

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Вирджил ван Дейк Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арне Слот продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: Standard Sport
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