«Не моя работа». Слот – о контрактах Салаха, Ван Дейка и Трента

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сделал заявление о продлении контрактов с лидерами клуба. Специалист пролил свет на будущее Вирджила Ван Дейка, Мохамеда Салаха и Трента Александера-Арнольда.

«Мы не обсуждаем тему контрактов публично. Говорить об этом в печати – не моя работа.

Сегодня Мо Салах провел хорошую игру (против «Лестера» – прим.), Вирджил тоже отлично себя проявил, а Трент был очень хорош во втором тайме», – сказал Слот.

Действующие контракты всех троих футболистов завершаются в конце нынешнего сезона. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает пешую строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 42 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.