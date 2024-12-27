Повторил достижение Руни, Кейна, Гиггза. Салах продолжает обновлять рекорды

26 декабря в поединке 18-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» встретился с «Лестером». Хозяева победили со счетом 3:1, хотя и пропустили первыми.

В этом поединке очередным результативным действием отметился лидер «мерсисайдцев» Мохамед Салах – он забил третий гол команды и установил окончательный счет. Благодаря этому забитому мячу Салах стал четвертым футболистом в истории Английской Премьер-лиги, который записал на свой счет 250 результативных действий по системе «гол+пас» за один клуб.

По этому показателю египтянин стал лишь четвертым игроком за всю историю АПЛ. В тройке лучших разместились Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», 276 очков), Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед», 271) и Гарри Кейн («Тоттенхэм», 259).

В этом сезоне Мохамед Салах забил 16 голов в чемпионате и продолжает возглавлять гонку бомбардиров АПЛ.