Повторил достижение Руни, Кейна, Гиггза. Салах продолжает обновлять рекорды
Египетский форвард оформил 250 голевых действий в матчах АПЛ
26 декабря в поединке 18-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» встретился с «Лестером». Хозяева победили со счетом 3:1, хотя и пропустили первыми.
В этом поединке очередным результативным действием отметился лидер «мерсисайдцев» Мохамед Салах – он забил третий гол команды и установил окончательный счет. Благодаря этому забитому мячу Салах стал четвертым футболистом в истории Английской Премьер-лиги, который записал на свой счет 250 результативных действий по системе «гол+пас» за один клуб.
По этому показателю египтянин стал лишь четвертым игроком за всю историю АПЛ. В тройке лучших разместились Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», 276 очков), Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед», 271) и Гарри Кейн («Тоттенхэм», 259).
В этом сезоне Мохамед Салах забил 16 голов в чемпионате и продолжает возглавлять гонку бомбардиров АПЛ.
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