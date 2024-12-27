Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Повторил достижение Руни, Кейна, Гиггза. Салах продолжает обновлять рекорды
Англия
27 декабря 2024, 07:51 |
366
0

Повторил достижение Руни, Кейна, Гиггза. Салах продолжает обновлять рекорды

Египетский форвард оформил 250 голевых действий в матчах АПЛ

27 декабря 2024, 07:51 |
366
0
Повторил достижение Руни, Кейна, Гиггза. Салах продолжает обновлять рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

26 декабря в поединке 18-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» встретился с «Лестером». Хозяева победили со счетом 3:1, хотя и пропустили первыми.

В этом поединке очередным результативным действием отметился лидер «мерсисайдцев» Мохамед Салах – он забил третий гол команды и установил окончательный счет. Благодаря этому забитому мячу Салах стал четвертым футболистом в истории Английской Премьер-лиги, который записал на свой счет 250 результативных действий по системе «гол+пас» за один клуб.

По этому показателю египтянин стал лишь четвертым игроком за всю историю АПЛ. В тройке лучших разместились Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», 276 очков), Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед», 271) и Гарри Кейн («Тоттенхэм», 259).

В этом сезоне Мохамед Салах забил 16 голов в чемпионате и продолжает возглавлять гонку бомбардиров АПЛ.

По теме:
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Энцо МАРЕСКА: «Делать замены ради замен я не собираюсь»
Арне СЛОТ: «За 20 матчей до окончания чемпионата ты не смотришь на таблицу»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Лестер Ливерпуль - Лестер Мохамед Салах Уэйн Руни Гарри Кейн Райан Гиггз
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Путь чемпионов» от FAVBET продолжается
Мир азарта | 26 декабря 2024, 11:00 0
«Путь чемпионов» от FAVBET продолжается
«Путь чемпионов» от FAVBET продолжается

Поддерживай «Шахтер» и выигрывай призы!

Итоги Boxing Day. Ливерпуль увеличил отрыв, неудачи МЮ, Ман Сити и Челси
Футбол | 27 декабря 2024, 06:23 1
Итоги Boxing Day. Ливерпуль увеличил отрыв, неудачи МЮ, Ман Сити и Челси
Итоги Boxing Day. Ливерпуль увеличил отрыв, неудачи МЮ, Ман Сити и Челси

Топ-гранды АПЛ дружно потеряли очки, и только красные на высоте

8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
Футбол | 26.12.2024, 09:00
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
Молодежный ЧМ по хоккею. 56 бросков и 10 шайб. США стартовали на турнире
Хоккей | 27.12.2024, 00:22
Молодежный ЧМ по хоккею. 56 бросков и 10 шайб. США стартовали на турнире
Молодежный ЧМ по хоккею. 56 бросков и 10 шайб. США стартовали на турнире
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Бокс | 26.12.2024, 09:22
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
25.12.2024, 12:36 37
Футбол
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
26.12.2024, 16:27 1
Футбол
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
25.12.2024, 17:28 3
Бокс
«Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге
«Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге
25.12.2024, 14:01 15
Футбол
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
26.12.2024, 08:22 3
Бокс
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
25.12.2024, 22:02
Футбол
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
26.12.2024, 18:45 2
Бокс
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
26.12.2024, 00:30 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем