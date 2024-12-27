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  4. Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Англия
27 декабря 2024, 08:20 |
1145
0

Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика

Илья Скоропашкин прокомментировал возможные последствия для украинского игрока

27 декабря 2024, 08:20 |
1145
0
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал возможные последствия для игрока лондонского «Челси» Михаила Мудрика в деле с допингом:

«Факт открытия пробы «Б» может повлиять на окончательное решение и санкции. Но ключевым фактором остаются действия самого спортсмена — на сколько он будет способствовать выяснению обстоятельств нарушения и помогать антидопинговым организациям в расследовании. Согласно пункту 10.8.1 Всемирного антидопингового кодекса (WADA), если спортсмен признает нарушение, может получить сокращение срока отстранения от игр на один год.

Но если спортсмен сам подтвердит умышленное употребление запрещенного вещества, такое сокращение не предусмотрено. Очевидно, что в случае с Мудриком идет речь либо об ошибке органов допинг-контроля, либо о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организм спортсмена. Причины могут быть разные: неправильная маркировка витаминов или лекарств, нарушение норм их производства или хранения, употребление загрязненных продуктов, ошибки медицинского персонала или даже диверсии третьих лиц.

Если проба «Б» не подтвердит наличие запрещенного вещества, обвинения снимаются и дело закрывается. Когда анализ подтвердит положительный результат, спортсмен должен предоставить убедительные объяснения относительно того, как запрещенное вещество попало в его организм. Собственно, размер санкций будет зависеть прежде всего от того, насколько спортсмен будет способствовать установлению объективной картины», – считает Скоропашкин.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Илья Скоропашкин допинг дисквалификация
Микола Титюк Источник: Expres Online
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