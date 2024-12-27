Перес выбрал, кто будет тренировать Реал в следующем сезоне. Это не Алонсо
Президент мадридского клуба склоняется к тому, чтобы оставить Карло Анчелотти еще на год
Итальянского главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может остаться на своем посту до лета 2026 года, сообщает испанское издание Defensa Central.
По информации источника, именно к такому варианту сейчас склоняется президент королевского клуба Флорентино Перес.
Это также связано с тем, что контракт Хаби Алонсо с «Байером» действует до завершения сезона 2025/26, так что как раз летом 2026 года «сливочные» смогут бесплатно подписать испанского тренера.
В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 18 матчах. В Лиге чемпионов клуб идет 20-м, набрав 9 зачетных баллов в 6 поединках.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может возглавить «Рому».
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