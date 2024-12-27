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  4. Перес выбрал, кто будет тренировать Реал в следующем сезоне. Это не Алонсо
Испания
27 декабря 2024, 10:35 |
1627
0

Перес выбрал, кто будет тренировать Реал в следующем сезоне. Это не Алонсо

Президент мадридского клуба склоняется к тому, чтобы оставить Карло Анчелотти еще на год

27 декабря 2024, 10:35 |
1627
0
Перес выбрал, кто будет тренировать Реал в следующем сезоне. Это не Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянского главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может остаться на своем посту до лета 2026 года, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, именно к такому варианту сейчас склоняется президент королевского клуба Флорентино Перес.

Это также связано с тем, что контракт Хаби Алонсо с «Байером» действует до завершения сезона 2025/26, так что как раз летом 2026 года «сливочные» смогут бесплатно подписать испанского тренера.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 18 матчах. В Лиге чемпионов клуб идет 20-м, набрав 9 зачетных баллов в 6 поединках.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может возглавить «Рому».

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Флорентино Перес Карло Анчелотти Хаби Алонсо Реал Мадрид Байер чемпионат Испании по футболу Ла Лига назначение тренера
Дмитро Вербинський Источник: DefensaCentral
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