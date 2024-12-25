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Англия
25 декабря 2024, 22:02 | Обновлено 25 декабря 2024, 22:54
1638
0

Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ

Вирджила ван Дейк на «Бернабеу» ждать не стоит

25 декабря 2024, 22:02 | Обновлено 25 декабря 2024, 22:54
1638
0
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Мадридский «Реал» не интересуется нидерландским защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, сообщает Marca.

По информации источника, причиной того, что «сливочные» не подпишут 33-летнего футболиста, является возраст, хотя в клубе уважают талант Вирджила. Переезд ван Дейк в Мадрид даже бесплатно не рассматривается. Контракт нидерландца истекает летом 2025 года, после чего он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провел 22 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Ливерпуля» сватает ван Дейка в «Реал».

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: Marca
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