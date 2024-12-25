Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ

Мадридский «Реал» не интересуется нидерландским защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, сообщает Marca.

По информации источника, причиной того, что «сливочные» не подпишут 33-летнего футболиста, является возраст, хотя в клубе уважают талант Вирджила. Переезд ван Дейк в Мадрид даже бесплатно не рассматривается. Контракт нидерландца истекает летом 2025 года, после чего он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провел 22 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Ливерпуля» сватает ван Дейка в «Реал».