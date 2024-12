«Этот сезон – особенный». Салах оценил шансы Ливерпуля на триумф в АПЛ

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями от матча против «Лестера» (3:1) в 18 туре Английской Премьер-лиги. Египтянин оценил шансы «красных» на триумф.

Самое главное – это победы команды, надеюсь, мы выигрываем АПЛ. Это все отлично, но мы концентрируемся на каждой игре и, надеюсь, продолжим в том же духе. Самое главное – нам нужно оставаться скромными.

Этот сезон – особенный, надеюсь, мы выигрываем АПЛ. Я мечтаю об этом», – сказал Салах.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает пешую строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 42 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.

