«Этот сезон – особенный». Салах оценил шансы Ливерпуля на триумф в АПЛ
Египтянин верит в успех подопечных Арне Слота
Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями от матча против «Лестера» (3:1) в 18 туре Английской Премьер-лиги. Египтянин оценил шансы «красных» на триумф.
Самое главное – это победы команды, надеюсь, мы выигрываем АПЛ. Это все отлично, но мы концентрируемся на каждой игре и, надеюсь, продолжим в том же духе. Самое главное – нам нужно оставаться скромными.
Этот сезон – особенный, надеюсь, мы выигрываем АПЛ. Я мечтаю об этом», – сказал Салах.
В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает пешую строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 42 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.
🚨🇪🇬 Mo Salah: “This year feels different. I want to win the Premier League, we really want to win it”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2024
“Let’s do it! But remember that the most important thing is to keep working and stay humble”, told @primevideosport. pic.twitter.com/PevKDT3kqJ
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