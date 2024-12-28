Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?

Звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может покинуть мадридский гранд.

По информации испанских СМИ, активный интерес к англичанину проявляет «Манчестер Сити», который приложит максимум усилий, чтобы вернуть Джуда на Туманный Альбион. «Горожане» готовы предложить «Реалу» 190 миллионов евро. Первые попытки выкупить Джуда английский клуб будет делать уже в январе 2025 года. «Реал» не горит желанием продавать Беллингема.

Беллингем провел в этом сезоне за «Реал» 22 матча, забил шесть голов и сделал семь ассистов.

Ранее Джуд Беллингем получил повреждение в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА против «Пачуки» (3:0).