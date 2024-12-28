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  4. Без провалов. Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном
Англия
28 декабря 2024, 00:05 |
390
1

Без провалов. Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном

Украинец вышел на поле на 72 минуте встречи

28 декабря 2024, 00:05 |
390
1
Без провалов. Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В пятницу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Брентфордом».

Матч прошел на стадионе Амекс в Брайтоне. Игра закончилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк вышел на поле на 72 минуте, результативными действиями не отличался, получил желтую карточку. SofaScore оценил игру украинца в 7.1 из 10 возможных баллов, а WhoScored в 6.8. Лучшим игроком матча оба статистических портала признали Марка Флеккена: 7.9 от SofaScore и 7.8 от WhoScored.

Ранее сообщалось о том, что «Брайтон» и «Брентфорд» сыграли в нулевую ничью.

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Брентфорд Брайтон оценки WhoScored Марк Флеккен Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига SofaScore чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua81
он уже выделяется техникой на фоне других. Надо больше уверенности в себе и инициативнее играть.
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