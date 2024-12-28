Без провалов. Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном

В пятницу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Брентфордом».

Матч прошел на стадионе Амекс в Брайтоне. Игра закончилась со счетом 0:0.

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Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк вышел на поле на 72 минуте, результативными действиями не отличался, получил желтую карточку. SofaScore оценил игру украинца в 7.1 из 10 возможных баллов, а WhoScored в 6.8. Лучшим игроком матча оба статистических портала признали Марка Флеккена: 7.9 от SofaScore и 7.8 от WhoScored.

Ранее сообщалось о том, что «Брайтон» и «Брентфорд» сыграли в нулевую ничью.