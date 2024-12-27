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  4. Арне СЛОТ: «За 20 матчей до окончания чемпионата ты не смотришь на таблицу»
Англия
27 декабря 2024, 07:07 |
297
0

Арне СЛОТ: «За 20 матчей до окончания чемпионата ты не смотришь на таблицу»

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал победу команды в чемпионате

27 декабря 2024, 07:07 |
297
0
Арне СЛОТ: «За 20 матчей до окончания чемпионата ты не смотришь на таблицу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

26 декабря в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» встретился с «Лестером» – хозяева пропустили первыми, однако сумели победить со счетом 3:1. Главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот поделился мнениями после матча:

О лидерстве в чемпионате: «Прежде всего, важно выиграть матч. Я думал о том, что мы должны выиграть дома против Лестера, но у меня было такое же ощущение против «Фулгема» и «Ноттингема». Мы знаем о турнирной таблице, но также понимаем, сколько еще поединков предстоит сыграть».

О голе Салаха: «Снова замечательный гол. Подобный первому от Коди Гакпо. Я думаю, что оба гола были достаточно похожи. Перед тем, как мы забили первый раз, Салах нанес похожий удар, когда попал в штангу, а перед этим он нанес удар правой ногой, пролетевший возле ворот. Такие игроки, как Жота, Диас, Салах – если они часто будут находиться на опасных позициях, то смогут угрожать сопернику».

Об игре Гакпо в сезоне: «Главное отличие заключается в том, что тактические настройки предыдущих сезонов были другими, чем сейчас. Мы ожидаем от наших фланговых игроков, чтобы они держали широкую линию, чтобы чаще оказываться в ситуациях один на один. Коди сделал это очень хорошо. Диас тоже сделал это очень хорошо, когда он играл слева. Просто приятно иметь столько вариантов, практически на каждой позиции».

О ситуации в команде и победах: «За 20 матчей до конца чемпионата ты не смотришь на турнирную таблицу. Вы знаете, что перед вами столько вызовов. Я думаю, что это было два месяца назад, мы отставали от «Манчестер Сити» на одно очко, и посмотрите, что там произошло. Это может произойти с любой командой, поэтому праздновать еще рано.

Но нам, конечно, приятно быть лидирующей командой. Итак, мы знаем, что способны это сделать. Но вы присутствовали на всех этих играх, и я не думаю, что во всех этих поединках были легкие победы. Трудно побеждать даже тогда, когда все ваши игроки доступны, не говоря уже о том, если где-то в течение сезона вы получаете травмы или дисквалификации. Вот почему мы просто должны концентрироваться на одной игре».

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Микола Титюк Источник: Liverpool.com
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