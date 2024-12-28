Англия28 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 28 декабря 2024, 01:09
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Феноменальный Кай. Кажется, известен лучший бомбардир Арсенала в году
Кай Хаверц забил 21 гол за лондонский клуб в календарном году
28 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 28 декабря 2024, 01:09
117
0
Кай Хаверц в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги забил свой 21-й мяч в календарном году в футболке «Арсенала».
Это лучший показатель во всей команде, сегодня немец обошел по количеству забитых голов за год английского вингера Букайо Сака. Данный гол стал для немца 7-м в текущем сезоне АПЛ и 12-м во всех турнирах на клубном уровне.
Также на счету Кая в этом сезоне 3 ассиста во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что лондонский «Арсенал» без проблем одолел «Ипсвич» на Эмирейтс.
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