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  4. Феноменальный Кай. Кажется, известен лучший бомбардир Арсенала в году
Англия
28 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 28 декабря 2024, 01:09
117
0

Феноменальный Кай. Кажется, известен лучший бомбардир Арсенала в году

Кай Хаверц забил 21 гол за лондонский клуб в календарном году

28 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 28 декабря 2024, 01:09
117
0
Феноменальный Кай. Кажется, известен лучший бомбардир Арсенала в году
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Кай Хаверц в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги забил свой 21-й мяч в календарном году в футболке «Арсенала».

Это лучший показатель во всей команде, сегодня немец обошел по количеству забитых голов за год английского вингера Букайо Сака. Данный гол стал для немца 7-м в текущем сезоне АПЛ и 12-м во всех турнирах на клубном уровне.

Также на счету Кая в этом сезоне 3 ассиста во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что лондонский «Арсенал» без проблем одолел «Ипсвич» на Эмирейтс.

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Кай Хаверц Английская Премьер-лига Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Букайо Сака
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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