Феноменальный Кай. Кажется, известен лучший бомбардир Арсенала в году

Кай Хаверц в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги забил свой 21-й мяч в календарном году в футболке «Арсенала».

Это лучший показатель во всей команде, сегодня немец обошел по количеству забитых голов за год английского вингера Букайо Сака. Данный гол стал для немца 7-м в текущем сезоне АПЛ и 12-м во всех турнирах на клубном уровне.

Также на счету Кая в этом сезоне 3 ассиста во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что лондонский «Арсенал» без проблем одолел «Ипсвич» на Эмирейтс.