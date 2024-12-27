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  4. Боссы Ман Сити приняли ожидаемое решение по трансферам. Кого подпишут?
Англия
27 декабря 2024, 11:31 |
453
1

Боссы Ман Сити приняли ожидаемое решение по трансферам. Кого подпишут?

Клуб нуждается в усилении на несколько позиций

27 декабря 2024, 11:31 |
453
1
Боссы Ман Сити приняли ожидаемое решение по трансферам. Кого подпишут?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

«Манчестер Сити» планирует активно провести зимнее трансферное окно. Об этом пишет авторитетное английское издание The Athletic.

По информации источника, клуб планирует в течение следующих двух трансферных окон усилить оборону, позиции шестерки, восьмерки, а также добавить вариативности в атаке.

«Горожане» проваливают нынешний сезон Английской Премьер-лиги. Подопечные Жузепа Гвардиолы занимают седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Жузеп Гвардиола провел встречу с руководителями «Манчестер Сити».

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трансферы АПЛ трансферы Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: The Athletic
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SHN
Пока он был Хосепом такой фигни не было
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