Боссы Ман Сити приняли ожидаемое решение по трансферам. Кого подпишут?

«Манчестер Сити» планирует активно провести зимнее трансферное окно. Об этом пишет авторитетное английское издание The Athletic.

По информации источника, клуб планирует в течение следующих двух трансферных окон усилить оборону, позиции шестерки, восьмерки, а также добавить вариативности в атаке.

«Горожане» проваливают нынешний сезон Английской Премьер-лиги. Подопечные Жузепа Гвардиолы занимают седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Жузеп Гвардиола провел встречу с руководителями «Манчестер Сити».