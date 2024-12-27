Боссы Ман Сити приняли ожидаемое решение по трансферам. Кого подпишут?
Клуб нуждается в усилении на несколько позиций
«Манчестер Сити» планирует активно провести зимнее трансферное окно. Об этом пишет авторитетное английское издание The Athletic.
По информации источника, клуб планирует в течение следующих двух трансферных окон усилить оборону, позиции шестерки, восьмерки, а также добавить вариативности в атаке.
«Горожане» проваливают нынешний сезон Английской Премьер-лиги. Подопечные Жузепа Гвардиолы занимают седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что Жузеп Гвардиола провел встречу с руководителями «Манчестер Сити».
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