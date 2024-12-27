Фиорентина готовит контракт для экс-легионера Шахтера. Известны детали
Додо, скорее всего, останется в Италии
«Фиорентина» планирует продлить контракт с бывшим защитником донецкого «Шахтера» Додо. Об этом пишет известный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, «фиалки» хотят продлить соглашение до лета 2029 года. Текущий контракт заканчивается в июне 2027-го.
Бразильский защитник перебрался в Серию А из донецкого «Шахтера» летом 2022 года.«Фиалки» заплатили «горнякам» около 15 миллионов евро.
В нынешнем сезоне бразилец провел 21 матч на клубном уровне, не отличившись результативными действиями.
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