Фиорентина готовит контракт для экс-легионера Шахтера. Известны детали

«Фиорентина» планирует продлить контракт с бывшим защитником донецкого «Шахтера» Додо. Об этом пишет известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, «фиалки» хотят продлить соглашение до лета 2029 года. Текущий контракт заканчивается в июне 2027-го.

Бразильский защитник перебрался в Серию А из донецкого «Шахтера» летом 2022 года.«Фиалки» заплатили «горнякам» около 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразилец провел 21 матч на клубном уровне, не отличившись результативными действиями.