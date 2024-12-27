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  4. Найти замену Довбику. Рома определилась с трансферными планами
Италия
27 декабря 2024, 08:34 |
337
0

Найти замену Довбику. Рома определилась с трансферными планами

Римский клуб собирается усилить позиции форварда и фланговых защитников

27 декабря 2024, 08:34 |
337
0
Найти замену Довбику. Рома определилась с трансферными планами
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома» собирается оформить несколько трансферов во время ближайшего окна – руководство клуба планирует подписать трех футболистов.

В первую очередь, «Роме» нужен потенциальный стартовый игрок на правом фланге, где в первой половине сезона постоянно играл Зеки Челик. Две другие позиции, которые нуждаются в усилении – левый защитник и центрфорвард. В римском клубе доверяют украинцу Артему Довбику, однако из-за его нестабильной формы хотели бы усилить конкуренцию на эту позицию.

Кроме того, «Рома» может подписать центрального защитника, но это не является первоочередной задачей и зависит от решения Марио Эрмосо. Если игрок покинет Серию А, только тогда руководство рассмотрит кандидатуры на эту позицию.

Ожидается, что римский клуб также будет занят продажами. Главным кандидатом на выход является Пауло Дибала, который получил предложение от «Галатасарая». Руководство «Ромы» не будут против его продажи, но дождется, пока турецкая сторона не сделает достойное предложение.

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Микола Титюк Источник: Football-Italia
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