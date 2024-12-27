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WTA
27 декабря 2024, 06:44 |
71
0

7-я ракетка снялась с турнира в Брисбене, где сыграют минимум три украинки

Джессика Пегула пропустит соревнования серии WTA 500 в Австралии

27 декабря 2024, 06:44 |
71
0
7-я ракетка снялась с турнира в Брисбене, где сыграют минимум три украинки
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка и седьмая ракетка мира из США Джессика Пегула не сыграет на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия), на котором должна была открыть сезон.

Сообщается, что американка отказалась от участия из-за травмы колена. В основе ее заменит Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 87).

В основной сетке соревнований в Брисбене выступят как минимум три представительницы Украины: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

В отборе продолжает выступления Анастасия Соболева, которая в ночь на 27 декабря выиграла стартовый матч квалификации у Дарьи Сэвилл.

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Джессика Пегула WTA Брисбен травма травма колена
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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