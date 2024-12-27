7-я ракетка снялась с турнира в Брисбене, где сыграют минимум три украинки
Джессика Пегула пропустит соревнования серии WTA 500 в Австралии
Американская теннисистка и седьмая ракетка мира из США Джессика Пегула не сыграет на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия), на котором должна была открыть сезон.
Сообщается, что американка отказалась от участия из-за травмы колена. В основе ее заменит Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 87).
В основной сетке соревнований в Брисбене выступят как минимум три представительницы Украины: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
В отборе продолжает выступления Анастасия Соболева, которая в ночь на 27 декабря выиграла стартовый матч квалификации у Дарьи Сэвилл.
Jessica Pegula has withdrawn from the Brisbane International due to a knee injury. As a result Suzan Lamens from the Netherlands will take her place in the main draw.— Brisbane International (@BrisbaneTennis) December 26, 2024
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