7-я ракетка снялась с турнира в Брисбене, где сыграют минимум три украинки

Американская теннисистка и седьмая ракетка мира из США Джессика Пегула не сыграет на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия), на котором должна была открыть сезон.

Сообщается, что американка отказалась от участия из-за травмы колена. В основе ее заменит Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 87).

В основной сетке соревнований в Брисбене выступят как минимум три представительницы Украины: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

В отборе продолжает выступления Анастасия Соболева, которая в ночь на 27 декабря выиграла стартовый матч квалификации у Дарьи Сэвилл.

