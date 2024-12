Зинченко возвращается. Известны стартовые составы на матч Арсенал – Ипсвич

В пятницу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ипсвичем».

Матч пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Все самый яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Микель Артета и Киран Маккенна огласили стартовые составы команд. Украинский защитник Александр Зинченко начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Арсенал» – «Ипсвич»:

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



💪 Lewis-Skelly continues at left-back

🔙 Rice returns to the starting XI

🪄 Trossard on the wing



Let's do this, Gunners 👊