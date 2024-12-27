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  4. Зинченко возвращается. Известны стартовые составы на матч Арсенал – Ипсвич
Англия
27 декабря 2024, 21:01 |
1317
0

Зинченко возвращается. Известны стартовые составы на матч Арсенал – Ипсвич

Матч 18-го тура АПЛ начнется в 22:15 по киевскому времени

27 декабря 2024, 21:01 |
1317
0
Зинченко возвращается. Известны стартовые составы на матч Арсенал – Ипсвич
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В пятницу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ипсвичем».

Матч пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Все самый яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Микель Артета и Киран Маккенна огласили стартовые составы команд. Украинский защитник Александр Зинченко начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Арсенал» – «Ипсвич»:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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