Зинченко возвращается. Известны стартовые составы на матч Арсенал – Ипсвич
Матч 18-го тура АПЛ начнется в 22:15 по киевскому времени
В пятницу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ипсвичем».
Матч пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
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Микель Артета и Киран Маккенна огласили стартовые составы команд. Украинский защитник Александр Зинченко начнет матч со скамьи запасных.
Стартовые составы на матч «Арсенал» – «Ипсвич»:
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) December 27, 2024
💪 Lewis-Skelly continues at left-back
🔙 Rice returns to the starting XI
🪄 Trossard on the wing
Let's do this, Gunners 👊
Your Blues in the capital. 🫡#ARSIPS | @Nustone_UK pic.twitter.com/GYhH7UxvQQ— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) December 27, 2024
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