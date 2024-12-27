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  4. Не входит в планы наставника. Ювентус хочет избавиться от своего капитана
Италия
27 декабря 2024, 22:10 |
296
0

Не входит в планы наставника. Ювентус хочет избавиться от своего капитана

Данило может продолжить карьеру в Наполи

27 декабря 2024, 22:10 |
296
0
Не входит в планы наставника. Ювентус хочет избавиться от своего капитана
Getty Images/Global Images Ukraine. Данило

Бразильский защитник и капитан «Ювентуса» Данило не входит в планы главного тренера туринского клуба Тиаго Мотты.

Как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио, защитником интересуется «Наполи». Сам игрок уже дал согласие на трансфер в команду из Неаполя. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте считает бразильца идеальным усилением защиты.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 33-летнего Данило в 4 миллиона евро. Контракт бразильца со «старой сеньорой» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Данило провел за «Ювентус» во всех турнирах 16 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» интересуется нападающим «Наполи».

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Данило Луис да Силва Джанлука Ди Марцио Ювентус Наполи трансферы трансферы Серии A Тиаго Мотта
Іван Распутін Источник: Джанлука Ди Марцио
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