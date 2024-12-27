Не входит в планы наставника. Ювентус хочет избавиться от своего капитана
Данило может продолжить карьеру в Наполи
Бразильский защитник и капитан «Ювентуса» Данило не входит в планы главного тренера туринского клуба Тиаго Мотты.
Как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио, защитником интересуется «Наполи». Сам игрок уже дал согласие на трансфер в команду из Неаполя. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте считает бразильца идеальным усилением защиты.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 33-летнего Данило в 4 миллиона евро. Контракт бразильца со «старой сеньорой» рассчитан до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Данило провел за «Ювентус» во всех турнирах 16 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» интересуется нападающим «Наполи».
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