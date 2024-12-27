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Испания
27 декабря 2024, 16:58 | Обновлено 27 декабря 2024, 17:29
2021
2

«Кошмар закончился». Лидер сборной Украины восстановился после травмы

Цыганков вернулся после травмы

27 декабря 2024, 16:58 | Обновлено 27 декабря 2024, 17:29
2021
2
«Кошмар закончился». Лидер сборной Украины восстановился после травмы
AS

По информации авторитетного испанского ресурса AS, хавбек «Жироны» Виктор Цыганков восстановился после травмы и сможет сыграть в первом матче 2025 года.

Более того, восстановились все травмированные, кроме форварда Бояна Миоски. Журналисты даже назвали статью о возвращении игроков «кошмар закончился».

Отмечается, что в отдельных матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов тренер команды Мичел мог рассчитывать лишь на 13 игроков в заявке, но теперь ситуация изменилась.

Цыганков в сезоне провел лишь 10 матчей и забил 1 гол.

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Жирона Виктор Цыганков травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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Микола Захарченко
У світлі дискваліфікації Мудрика - це досить-таки приємна новина для вболівальників збірної 🇺🇦 . Дай Бог , щоб  далі травми обходили стороною ...
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