Испания27 декабря 2024, 16:58 | Обновлено 27 декабря 2024, 17:29
2021
2
«Кошмар закончился». Лидер сборной Украины восстановился после травмы
Цыганков вернулся после травмы
27 декабря 2024, 16:58 | Обновлено 27 декабря 2024, 17:29
2021
2
По информации авторитетного испанского ресурса AS, хавбек «Жироны» Виктор Цыганков восстановился после травмы и сможет сыграть в первом матче 2025 года.
Более того, восстановились все травмированные, кроме форварда Бояна Миоски. Журналисты даже назвали статью о возвращении игроков «кошмар закончился».
Отмечается, что в отдельных матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов тренер команды Мичел мог рассчитывать лишь на 13 игроков в заявке, но теперь ситуация изменилась.
Цыганков в сезоне провел лишь 10 матчей и забил 1 гол.
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