«Кошмар закончился». Лидер сборной Украины восстановился после травмы

По информации авторитетного испанского ресурса AS, хавбек «Жироны» Виктор Цыганков восстановился после травмы и сможет сыграть в первом матче 2025 года.

Более того, восстановились все травмированные, кроме форварда Бояна Миоски. Журналисты даже назвали статью о возвращении игроков «кошмар закончился».

Отмечается, что в отдельных матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов тренер команды Мичел мог рассчитывать лишь на 13 игроков в заявке, но теперь ситуация изменилась.

Цыганков в сезоне провел лишь 10 матчей и забил 1 гол.