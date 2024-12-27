Прошли переговоры. В клубе УПЛ определились с будущим главного тренера
Младен Бартулович останется в луганской «Заре»
Хорватский наставник луганской «Зори» Младен Бартулович останется главным тренером команды, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 38-летний специалист провел разговор с президентом клуба Евгением Геллером, в ходе которого было принято решение о том, что хорват и дальше будет управлять командой.
Также, в тренерском штабе луганского коллектива в ближайшее время будет пополнение.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» отзовет двух арендованных игроков из «Зари».
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