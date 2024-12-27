Прошли переговоры. В клубе УПЛ определились с будущим главного тренера

Хорватский наставник луганской «Зори» Младен Бартулович останется главным тренером команды, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 38-летний специалист провел разговор с президентом клуба Евгением Геллером, в ходе которого было принято решение о том, что хорват и дальше будет управлять командой.

Также, в тренерском штабе луганского коллектива в ближайшее время будет пополнение.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» отзовет двух арендованных игроков из «Зари».