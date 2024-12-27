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Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 21:11 | Обновлено 27 декабря 2024, 21:16
2006
0

Прошли переговоры. В клубе УПЛ определились с будущим главного тренера

Младен Бартулович останется в луганской «Заре»

27 декабря 2024, 21:11 | Обновлено 27 декабря 2024, 21:16
2006
0
Прошли переговоры. В клубе УПЛ определились с будущим главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Хорватский наставник луганской «Зори» Младен Бартулович останется главным тренером команды, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 38-летний специалист провел разговор с президентом клуба Евгением Геллером, в ходе которого было принято решение о том, что хорват и дальше будет управлять командой.

Также, в тренерском штабе луганского коллектива в ближайшее время будет пополнение.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» отзовет двух арендованных игроков из «Зари».

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Заря Луганск Евгений Геллер Младен Бартулович Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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