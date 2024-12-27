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Испания
27 декабря 2024, 21:56 | Обновлено 27 декабря 2024, 22:16
856
0

Решение принято. Барселона идет за подписанием звездного вингера

Рафаэл Леау может стать игроком каталонского гранда

27 декабря 2024, 21:56 | Обновлено 27 декабря 2024, 22:16
856
0
Решение принято. Барселона идет за подписанием звездного вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает Milanlive.

По информации источника, 25-летний футболист является одной из главной целей каталонского гранда. Леау может перейти в испанский клуб как летом, так и этой зимой (аренда с опцией обязательного выкупа).

Важным является и фактор продажи ненужных «Барселоне» игроков, таких как Френки де Йонг. Его переезд в другой клуб существенно бы облегчил финансовую составляющую подписания Леау. Контракт Рафаэла Леау действует до лета 2028 года.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» рискует потерять зимой свою звезду.

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Рафаэл Леау Барселона Милан трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Френки де Йонг
Данііл Киріяка Источник
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