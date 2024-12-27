Решение принято. Барселона идет за подписанием звездного вингера

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает Milanlive.

По информации источника, 25-летний футболист является одной из главной целей каталонского гранда. Леау может перейти в испанский клуб как летом, так и этой зимой (аренда с опцией обязательного выкупа).

Важным является и фактор продажи ненужных «Барселоне» игроков, таких как Френки де Йонг. Его переезд в другой клуб существенно бы облегчил финансовую составляющую подписания Леау. Контракт Рафаэла Леау действует до лета 2028 года.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» рискует потерять зимой свою звезду.