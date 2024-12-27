Решение принято. Барселона идет за подписанием звездного вингера
Рафаэл Леау может стать игроком каталонского гранда
Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает Milanlive.
По информации источника, 25-летний футболист является одной из главной целей каталонского гранда. Леау может перейти в испанский клуб как летом, так и этой зимой (аренда с опцией обязательного выкупа).
Важным является и фактор продажи ненужных «Барселоне» игроков, таких как Френки де Йонг. Его переезд в другой клуб существенно бы облегчил финансовую составляющую подписания Леау. Контракт Рафаэла Леау действует до лета 2028 года.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» рискует потерять зимой свою звезду.
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