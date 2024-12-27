Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цели определены. Реал решил, за кого будет бороться летом
Испания
27 декабря 2024, 22:12 | Обновлено 27 декабря 2024, 22:13
385
0

Цели определены. Реал решил, за кого будет бороться летом

В Мадрид могут приехать сразу 4 усиления

27 декабря 2024, 22:12 | Обновлено 27 декабря 2024, 22:13
385
0
Цели определены. Реал решил, за кого будет бороться летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Руководство мадридского «Реала» определилось с 4 целями на летнее трансферное окно, сообщает Defensa Central.

По информации источника, в Мадриде нацелились на подписание канадского защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, английского защитника «Ливерпуля» Трента Александера–Арнольда, испанского опорника «Сосьедада» Мартина Субименди и еще одного центрального защитника, на позицию которого есть несколько вариантов.

Приоритетными являются подписания Трента и Альфонсо, потому что переговоры между игроками и клубом можно будет вести уже в январе. Контракты канадца и англичанина заканчиваются летом 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может подписать друга Мбаппе.

По теме:
Неожиданный вариант. Моуриньо хочет подписать Зинченко
Не входит в планы наставника. Ювентус хочет избавиться от своего капитана
Решение принято. Барселона идет за подписанием звездного вингера
Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Трент Александер-Арнольд Альфонсо Дэвис Мартин Субименди Бавария Ливерпуль Реал Сосьедад
Данііл Киріяка Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
Бокс | 27 декабря 2024, 13:52 0
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа

Даниэль верит в Тайсона

Большой скандал. Тренер год не возвращается в Украину и тренирует россиянку
Теннис | 27 декабря 2024, 14:29 90
Большой скандал. Тренер год не возвращается в Украину и тренирует россиянку
Большой скандал. Тренер год не возвращается в Украину и тренирует россиянку

Александр Томарев воспользовался разрешением Минспорта, чтобы покинуть Украину

Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
Бокс | 27.12.2024, 08:27
Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Футбол | 27.12.2024, 08:20
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Брайтон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 27.12.2024, 20:41
Брайтон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика
«Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика
26.12.2024, 18:40 7
Футбол
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
25.12.2024, 22:02
Футбол
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
26.12.2024, 16:27 1
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
26.12.2024, 09:22 16
Бокс
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
27.12.2024, 07:48 5
Футбол
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
27.12.2024, 08:01 6
Бокс
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
26.12.2024, 00:30 24
Футбол
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
27.12.2024, 09:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем