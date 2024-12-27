Цели определены. Реал решил, за кого будет бороться летом

Руководство мадридского «Реала» определилось с 4 целями на летнее трансферное окно, сообщает Defensa Central.

По информации источника, в Мадриде нацелились на подписание канадского защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, английского защитника «Ливерпуля» Трента Александера–Арнольда, испанского опорника «Сосьедада» Мартина Субименди и еще одного центрального защитника, на позицию которого есть несколько вариантов.

Приоритетными являются подписания Трента и Альфонсо, потому что переговоры между игроками и клубом можно будет вести уже в январе. Контракты канадца и англичанина заканчиваются летом 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может подписать друга Мбаппе.