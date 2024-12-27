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Испания
27 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 27 декабря 2024, 20:27
1377
0

Ради Мбаппе. Перес попытается подписать в Реал друга звездного нападающего

Ашраф Хакими может вернуться в королевский клуб

27 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 27 декабря 2024, 20:27
1377
0
Ради Мбаппе. Перес попытается подписать в Реал друга звездного нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» интересуется марокканским правым защитником французского «Пари Сен-Жермен» Ашрафом Хакими, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, подписание 26-летнего футболиста - это личное желание суперзвездного нападающего Килиана Мбаппе, и президент королевского клуба Флорентино Перес готов удовлетворить прихоть игрока, чтобы выразить ему свою поддержку.

Напомним, Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе вместе выступали за «ПСЖ», и в составе парижан построили дружеские отношения.

В сезоне 2024/25 Ашраф Хакими провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется защитником «Борнмута» Дином Хёйсеном.

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Ашраф Хакими Килиан Мбаппе Флорентино Перес Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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