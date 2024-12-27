Ради Мбаппе. Перес попытается подписать в Реал друга звездного нападающего
Ашраф Хакими может вернуться в королевский клуб
Мадридский «Реал» интересуется марокканским правым защитником французского «Пари Сен-Жермен» Ашрафом Хакими, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, подписание 26-летнего футболиста - это личное желание суперзвездного нападающего Килиана Мбаппе, и президент королевского клуба Флорентино Перес готов удовлетворить прихоть игрока, чтобы выразить ему свою поддержку.
Напомним, Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе вместе выступали за «ПСЖ», и в составе парижан построили дружеские отношения.
В сезоне 2024/25 Ашраф Хакими провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется защитником «Борнмута» Дином Хёйсеном.
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