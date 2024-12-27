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27 декабря 2024, 21:40 |
566
0

Легенда. Реакция фанов на две награды Роналду на премии Globe Soccer Awards

Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром в истории футбола и игроком года на Ближнем Востоке

27 декабря 2024, 21:40 |
566
0
Легенда. Реакция фанов на две награды Роналду на премии Globe Soccer Awards
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря в Дубае состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards. На этом престижном событии Криштиану Роналду был признан лучшим бомбардиром в истории футбола и игроком года на Ближнем Востоке.

Португальский нападающий, который за свою карьеру забил 916 голов, продолжает показывать выдающиеся результаты на поле. В этом сезоне Роналду в составе «Аль-Насра» сыграл 19 матчей, забив 16 голов и отдав 3 ассиста. Среди его соперников за звание игрока года на Ближнем Востоке были Рияд Марез («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Салим Аль-Довсари («Аль-Хиляль») и Суфьян Рахими («Аль-Айн»).

Фанаты считают, что Роналду заслужил обе номинации, но есть и те, кто с этим не согласен.

DEGEN: «Ещё одно важное достижение для Роналду – лучший за всю историю продолжает творить историю».

Rome: «Этот человек – настоящая легенда».

MessiMania: «Лол, они продолжают создавать бессмысленные награды для него, раз он больше не может выигрывать трофеи».

Crypto Frank: «Кажется, теперь они делают награды специально для Роналду».

ChocoTribe: «Как так? Никаких трофеев с «Аль-Наср» с тех пор, как он присоединился».

Tariq Jabbar: «Этот человек мог бы быть в свои 80 и все равно оставался бы лучшим футболистом на Ближнем Востоке».

Pasi: «Это самая большая награда, которую может получить футболист. Ни один другой игрок не может сказать, что забил больше всех голов в истории футбола».

Mr Xperience: «Как он может получить эту награду, когда он всё ещё играет в футбол, а игрок, который преследует его, тоже продолжает карьеру на профессиональном уровне? И все мы знаем, что этот игрок – Лионель Месси, а не Николас Джексон или Нуньес. Эта награда смешная!».

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Криштиану Роналду Globe Soccer Awards реакция болельщиков Рияд Марез Сергей Милинкович-Савич Салим Аль-Давсари Суфьян Рахими Лионель Месси
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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