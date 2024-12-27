Видео поединка Усика и Фьюри заблокировано. При чем тут УЕФА?

Видео поединка между украинским чемпионом Александром Усиком и британским претендентом Тайсоном Фьюри было заблокировано в Youtube.

Бой был опубликован на официальном канале руководителя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейха. Интересно, что видео заблокировали из-за жалобы со стороны УЕФА:

«Это видео включает в себя контент стороннего владельца (UEFA), который заблокировал его на основе законодательства об авторском праве». Турки Аль-Шейх выложил запись поединка 24 декабря – с того момента оно набрало больше одного миллиона просмотров.

Усик и Фьюри провели реванш в супертяжелом весе в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей – 116:112 (трижды).