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Профессиональный бокс
27 декабря 2024, 09:51 |
440
1

Видео поединка Усика и Фьюри заблокировано. При чем тут УЕФА?

Боксеры провели реванш 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

27 декабря 2024, 09:51 |
440
1
Видео поединка Усика и Фьюри заблокировано. При чем тут УЕФА?
Getty Images/Global Images Ukraine. Усик – Фьюри

Видео поединка между украинским чемпионом Александром Усиком и британским претендентом Тайсоном Фьюри было заблокировано в Youtube.

Бой был опубликован на официальном канале руководителя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейха. Интересно, что видео заблокировали из-за жалобы со стороны УЕФА:

«Это видео включает в себя контент стороннего владельца (UEFA), который заблокировал его на основе законодательства об авторском праве». Турки Аль-Шейх выложил запись поединка 24 декабря – с того момента оно набрало больше одного миллиона просмотров.

Усик и Фьюри провели реванш в супертяжелом весе в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей – 116:112 (трижды).

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Александр Усик Александр Усик - Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Турки Аль-Шейх видео боя YouTube
Микола Титюк Источник
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Комментарии 1
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MaximusOne
З закордону коли зайдеш подивиться якусь українську футбольну трансляцію, то така сама фігня. 
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