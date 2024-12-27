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Чемпионат Англии
Ньюкасл
26.12.2024 17:00 – FT 3 : 0
Астон Вилла
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Англия
27 декабря 2024, 05:12 |
80
0

Ньюкасл – Астон Вилла – 3:0. Шедевр на 2-й и красота на 90+1-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2024/25

27 декабря 2024, 05:12 |
80
0
Ньюкасл – Астон Вилла – 3:0. Шедевр на 2-й и красота на 90+1-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ньюкасл и Астон Вилла.

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс Парк. Игра завершилась со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Гости 1.5 тайма играли в меньшинстве после удаления Джона Дурана.

АПЛ 2024/25. 18-й тур, 26 декабря

Ньюкасл – Астон Вилла – 3:0

Голы: Гордон, 2, Исак, 59, Жоэлинтон, 90+1

Удаление: Дуран, 32

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
32’
Джон Дуран (Астон Вилла) получает красную карточку.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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