26.12.2024 17:00 – FT 3 : 0
Англия27 декабря 2024, 05:12 |
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Ньюкасл – Астон Вилла – 3:0. Шедевр на 2-й и красота на 90+1-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2024/25
27 декабря 2024, 05:12 |
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26 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ньюкасл и Астон Вилла.
Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс Парк. Игра завершилась со счетом 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Гости 1.5 тайма играли в меньшинстве после удаления Джона Дурана.
АПЛ 2024/25. 18-й тур, 26 декабря
Ньюкасл – Астон Вилла – 3:0
Голы: Гордон, 2, Исак, 59, Жоэлинтон, 90+1
Удаление: Дуран, 32
Видеообзор матча:
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
32’
Джон Дуран (Астон Вилла) получает красную карточку.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
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