Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024

26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0.

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После завершения встречи Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал этот матч.

«Сильная нация та, которая сохраняет единство и поддерживает друг друга всегда. И во времена поражений, и во времена побед. Сегодня мы благодарим сборную Украины по футболу. Несмотря на неутешительный результат, вы сражались за нашу страну. Наши большие победы впереди! Победы Украины. А пока держим удар, поднимаемся, чтобы двигаться дальше, чтобы в будущем стать сильнее! Слава Украине!», – написал Зеленский.

В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.