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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 21:49 | Обновлено 26 июня 2024, 22:23
7658
10

Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024

Украинская команда расписала сухую ничью с Бельгией

26 июня 2024, 21:49 | Обновлено 26 июня 2024, 22:23
7658
10
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
УАФ

26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал этот матч.

«Сильная нация та, которая сохраняет единство и поддерживает друг друга всегда. И во времена поражений, и во времена побед. Сегодня мы благодарим сборную Украины по футболу. Несмотря на неутешительный результат, вы сражались за нашу страну. Наши большие победы впереди! Победы Украины. А пока держим удар, поднимаемся, чтобы двигаться дальше, чтобы в будущем стать сильнее! Слава Украине!», – написал Зеленский.

В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

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Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Комментарии 10
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vazazh
Слава презіку, він їх надихав. Мабуть грою член на роялів.
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+7
pmelnik7788
Та хоч би ти не пизд.в! 
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+5
Джей Гетсбі
Зелупа і тут своє сюрло всунуло
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+4
ukrop45
80 хв. матчу ходили пішки: за це їм дякувати? обєктивно, сама слаба, нецікава, боягузлива збірна на цьому євро, ганьба і тільки ганьба
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+2
newo
Слава ЗСУ! Трохи не згоден з словом "билися" по відношенню до групи т.зв. "футболістів", а так норм. Забули, і сконцентрувалися на головному.
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+2
Саша Зардунов
Нда...
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+2
MrStepanovM .
На котлетний беспредел реакции никакой
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+1
shoko
По грі і по віддачі на полі - одна з найслабших команд на цьому Євро. По тренерській думці - остання.
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+1
анDрей
Я первую новость про реакцию за Ермака прочитал.Сюр это хто?У нас есть президент или нет.Ярмак я так понял прикрывает героинового
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0
Camoranesi
Згадався його кавер на хіт Вакарчука - все буде добре
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0
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