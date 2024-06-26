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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 20:59 | Обновлено 26 июня 2024, 21:05
2556
6

Таблицы Евро-2024. Итоги группы E. Сборная Украины вылетела с 4 очками

Румыния, Бельгия и Словакия вышли в 1/8 финала чемпионата Европы

26 июня 2024, 20:59 | Обновлено 26 июня 2024, 21:05
2556
6
Таблицы Евро-2024. Итоги группы E. Сборная Украины вылетела с 4 очками
Getty Images/Global Images Ukraine

​26 июня в 19:00 состоялись матчи 3-го тура группы E Евро-2024

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра между сборными Украины и Бельгии завершилась вничью (0:0), также миром разошлись Словакия и Румыния (1:1).

Сложилась редчайшая ситуация. Все 4 команды в группе E набрали одинаковое количество очков (по 4).

Сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.

Румыния, Бельгия и Словакия вышли в 1/8 финала чемпионата Европы.

Евро-2024. Группа E

3-й тур, 26 червня

Украина – Бельгия – 0:0

Словакия – Румыния – 1:1

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 6
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BARA.bass
Когда буки на ничью давали 2.1 кеф, а перед самым матчем и то меньше. И винить их тут не в чем. Сами обосрались в 1 матче. Ошибка Реброва поставить Лунина в 1 игре, который последние игры в ЛЧ и чемпионате просидел на лавке. Трубин крассава, в 2 играх тянул,лучший.
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0
ТвояМамка
Надо было не заглатывать в 1 матче
Во 2 и 3 норм играли 
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0
Istm
Реброву: "А тепер пішов нах...!" (с) Лесь
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-1
vazazh
Все було прогнозуємо в цьому турі. І не тільки лунін - але й ребров, який його ставив. обов - привіт, а утром два прмивти в зад.
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-1
Перець
Лунін привіт
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-1
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