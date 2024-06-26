Таблицы Евро-2024. Итоги группы E. Сборная Украины вылетела с 4 очками

​26 июня в 19:00 состоялись матчи 3-го тура группы E Евро-2024

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Игра между сборными Украины и Бельгии завершилась вничью (0:0), также миром разошлись Словакия и Румыния (1:1).

Сложилась редчайшая ситуация. Все 4 команды в группе E набрали одинаковое количество очков (по 4).

Сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.

Румыния, Бельгия и Словакия вышли в 1/8 финала чемпионата Европы.

Евро-2024. Группа E

3-й тур, 26 червня

Украина – Бельгия – 0:0

Словакия – Румыния – 1:1

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