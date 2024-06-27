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  4. ВИДЕО. Слезы Тымчика после вылета Украины: «Хочу извиниться перед ВСУ»
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 18:52 |
1585
10

ВИДЕО. Слезы Тымчика после вылета Украины: «Хочу извиниться перед ВСУ»

Игрок тяжело воспринял неудачный групповой этап Евро

27 июня 2024, 18:52 |
1585
10
ВИДЕО. Слезы Тымчика после вылета Украины: «Хочу извиниться перед ВСУ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Тымчик

Защитник сборной Украины Александр Тымчик эмоционально отреагировал на вылет команды с чемпионата Европы. Игрок поблагодарил ВСУ за оборону страны.

«Нам Бельгия не забила. Я горжусь тем, что я украинец. И за такие игры нам не стыдно, не стыдно возвращаться в Украину. Но проиграли мы в первом матче, и именно там не вышли из группы».

«Хочу поблагодарить болельщиков и в первую очередь наших военных, которые защищают страну и дают возможность играть на таком уровне. И чемпионат Украины продолжается для них».

«Хочу извиниться перед ними, что мы не вышли. Мы старались», — сказал Тымчик.

Украина стала первой командой в истории Евро, которая не вышла из группы с 4 очками.

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Александр Тымчик сборная Украины по футболу Евро-2024 российско-украинская война Украина - Бельгия
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 10
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easterly
До Олександре як раз претензій нема - хай зіркові шлюшки відповідають за свій піар. Але робити цього вони не будуть - рижий хозяїн не дозволяє любити Україну
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+10
Показать Скрыть 4 ответа
Buvellar
Ось по Олександру справді видно наскільки людина переживає за свою країну і за результат.
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+8
Phantom
Тимчик зіграв так як вміє, до нього питань не має, а ось до наших розпіарених "зірок" питань багато, це вам не УПЛ, їх реальний рівень видно саме на таких турнірах
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+7
Pavel_i_CO
До Тимчика претензій мінімум, особливо за вчорашній матч. Не дав Доку нічого зробити на фланзі. А от до "стамільйонних" регбістів одне питання "чим саме вони заслужили місце в збірній на ЧЄ"?
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+5
Aries2005
Аж шкода стало хлопця. Видно, що емоції щирі. І це без сарказму.
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+3
roman75zpr
Хоча до нього претензій по грі майже не має, ну хоч в цього якась совість залишилась вибачитися, а ось Реброву ні за що не соромно
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+2
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