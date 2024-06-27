ВИДЕО. Слезы Тымчика после вылета Украины: «Хочу извиниться перед ВСУ»
Игрок тяжело воспринял неудачный групповой этап Евро
Защитник сборной Украины Александр Тымчик эмоционально отреагировал на вылет команды с чемпионата Европы. Игрок поблагодарил ВСУ за оборону страны.
«Нам Бельгия не забила. Я горжусь тем, что я украинец. И за такие игры нам не стыдно, не стыдно возвращаться в Украину. Но проиграли мы в первом матче, и именно там не вышли из группы».
«Хочу поблагодарить болельщиков и в первую очередь наших военных, которые защищают страну и дают возможность играть на таком уровне. И чемпионат Украины продолжается для них».
«Хочу извиниться перед ними, что мы не вышли. Мы старались», — сказал Тымчик.
Украина стала первой командой в истории Евро, которая не вышла из группы с 4 очками.
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