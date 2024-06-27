ВИДЕО. Слезы Тымчика после вылета Украины: «Хочу извиниться перед ВСУ»

Защитник сборной Украины Александр Тымчик эмоционально отреагировал на вылет команды с чемпионата Европы. Игрок поблагодарил ВСУ за оборону страны.

«Нам Бельгия не забила. Я горжусь тем, что я украинец. И за такие игры нам не стыдно, не стыдно возвращаться в Украину. Но проиграли мы в первом матче, и именно там не вышли из группы».

«Хочу поблагодарить болельщиков и в первую очередь наших военных, которые защищают страну и дают возможность играть на таком уровне. И чемпионат Украины продолжается для них».

«Хочу извиниться перед ними, что мы не вышли. Мы старались», — сказал Тымчик.

Украина стала первой командой в истории Евро, которая не вышла из группы с 4 очками.