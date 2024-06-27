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  4. Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела с Евро
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 20:10 | Обновлено 27 июня 2024, 20:45
7607
6

Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела с Евро

Известный агент недоволен игрой Лунина и Зинченко

27 июня 2024, 20:10 | Обновлено 27 июня 2024, 20:45
7607
6
Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела с Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024. Вчера украинцы сыграли вничью с Бельгией (0:0), а в параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

«Мы прощаемся с Евро-24. Четыре очка не хватило нам. Я не имею претензий к Сергею Реброву. Матч против Бельгии, и тактическая схема плана А, и плана Б, была на высоком уровне.

Не угадал он с Луниным в стартовой игре. Зинченко, скажем мягко... Ждали от него большего, чем патриотические спичи. Стыдно? Мне нет! Жизнь продолжается. То, что нас не уничтожит, – нас только усилит», – отметил Заховайло.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Вячеслав Заховайло
Дмитро Олійник Источник: Facebook
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Комментарии 6
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Saar
Лунін і Мудрик!
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+5
alex belogubko
ЗИНУ надо убирать и забыть как не нужный хлам
Ответить
+4
AndiM
А регбіст і сундуков?
Ответить
+3
Людмила Павловська
100%. В зіни в голові ресторани, йому вже не до футболу. 
а чому реал , тримає Луніна, це загадка природи.
Ответить
0
serhiy
Вже всі все сказали .Заховайло нехай заховається.
Ответить
-1
C.Пеклов
Та не лівий він захисник!Невже це незрозуміло!?
Ответить
-1
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