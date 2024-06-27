Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела с Евро

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024. Вчера украинцы сыграли вничью с Бельгией (0:0), а в параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

«Мы прощаемся с Евро-24. Четыре очка не хватило нам. Я не имею претензий к Сергею Реброву. Матч против Бельгии, и тактическая схема плана А, и плана Б, была на высоком уровне.

Не угадал он с Луниным в стартовой игре. Зинченко, скажем мягко... Ждали от него большего, чем патриотические спичи. Стыдно? Мне нет! Жизнь продолжается. То, что нас не уничтожит, – нас только усилит», – отметил Заховайло.