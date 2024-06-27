Маттиа ДЗАККАНЬИ: «Мы попали в благоприятную часть сетки»
Вингер сборной Италии – о матче против Швейцарии
Вингер сборной Италии Маттиа Дзакканьи поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии (29 июня):
«Швейцария – сильная команда, хорошо подготовленная. У них много опытных футболистов, которые выступают в нашем чемпионате. Мы знаем, что должны провести отличный матч, чтобы доставить им проблемы и выйти в четвертьфинал. Мы посмотрели много видеороликов с участием сборной Швейцарии. Они действуют очень компактно и бьются друг за друга.
Конечно, можно сказать, что мы попали в благоприятную часть турнирной сетки, но на этом чемпионате мы уже видели, что каждая команда конкурентоспособна, и менее известные сборные создают проблемы более именитым соперникам, так что нам нужно сохранять концентрацию и идти от игры к игре. Мне очень нравится сборная Австрии, но Швейцария тоже очень сильна».
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