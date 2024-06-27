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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 19:05 |
491
0

Маттиа ДЗАККАНЬИ: «Мы попали в благоприятную часть сетки»

Вингер сборной Италии – о матче против Швейцарии

27 июня 2024, 19:05 |
491
0
Маттиа ДЗАККАНЬИ: «Мы попали в благоприятную часть сетки»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Италии Маттиа Дзакканьи поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии (29 июня):

«Швейцария – сильная команда, хорошо подготовленная. У них много опытных футболистов, которые выступают в нашем чемпионате. Мы знаем, что должны провести отличный матч, чтобы доставить им проблемы и выйти в четвертьфинал. Мы посмотрели много видеороликов с участием сборной Швейцарии. Они действуют очень компактно и бьются друг за друга.

Конечно, можно сказать, что мы попали в благоприятную часть турнирной сетки, но на этом чемпионате мы уже видели, что каждая команда конкурентоспособна, и менее известные сборные создают проблемы более именитым соперникам, так что нам нужно сохранять концентрацию и идти от игры к игре. Мне очень нравится сборная Австрии, но Швейцария тоже очень сильна».

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Маттиа Дзакканьи сборная Италии по футболу Евро-2024 сборная Швейцарии по футболу Швейцария - Италия
Олег Дидух Источник: УЕФА
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