Маттиа ДЗАККАНЬИ: «Мы попали в благоприятную часть сетки»

Вингер сборной Италии Маттиа Дзакканьи поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии (29 июня):

«Швейцария – сильная команда, хорошо подготовленная. У них много опытных футболистов, которые выступают в нашем чемпионате. Мы знаем, что должны провести отличный матч, чтобы доставить им проблемы и выйти в четвертьфинал. Мы посмотрели много видеороликов с участием сборной Швейцарии. Они действуют очень компактно и бьются друг за друга.

Конечно, можно сказать, что мы попали в благоприятную часть турнирной сетки, но на этом чемпионате мы уже видели, что каждая команда конкурентоспособна, и менее известные сборные создают проблемы более именитым соперникам, так что нам нужно сохранять концентрацию и идти от игры к игре. Мне очень нравится сборная Австрии, но Швейцария тоже очень сильна».