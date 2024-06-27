Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реакция Реброва на ничью в решающем матче Евро-2024 против Бельгии
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 01:44 |
725
4

ВИДЕО. Реакция Реброва на ничью в решающем матче Евро-2024 против Бельгии

Смотрите запись пресс-конференции наставника сине-желтых с переводом от Sport.ua!

27 июня 2024, 01:44 |
725
4
ВИДЕО. Реакция Реброва на ничью в решающем матче Евро-2024 против Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию.

Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции наставника «сине-желтых» с переводом!

ВИДЕО. Реакция Реброва на ничью в решающем матче Евро-2024 против Бельгии

По теме:
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Это самый счастливый день в моей жизни»
ВИДЕО. Фанаты Бельгии освистали сборную после матча с Украиной на Евро-2024
ЙОРДАНЕСКУ: «Я горжусь тем, что я румын. Я думаю, что все гордятся»
видео пресс-конференция сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров признался, чего не хватило Украине, чтобы выйти из группы на Евро
Футбол | 26 июня 2024, 21:40 55
Ребров признался, чего не хватило Украине, чтобы выйти из группы на Евро
Ребров признался, чего не хватило Украине, чтобы выйти из группы на Евро

Украина сыграла вничью с Бельгией

Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Футбол | 26 июня 2024, 20:56 409
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024

Команда Реброва не справилась с собственной задачей, после чего конкуренты решили все за нее

Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Футбол | 26.06.2024, 11:34
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Футбол | 26.06.2024, 06:23
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Венесуэла – Мексика. Прогноз и анонс на Копа Америка 2024
Футбол | 27.06.2024, 03:01
Венесуэла – Мексика. Прогноз и анонс на Копа Америка 2024
Венесуэла – Мексика. Прогноз и анонс на Копа Америка 2024
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Archie1991
Крім провальних тактик Реброва, немає психології. У них немає характеру, їхня психологія на нулі. Вони грають за принципом аби не зіграти гірше ніж тоді коли обіс.рались. Я впевнений, що програючи наприклад 0-1, вони би ніколи на останніх хвилинах не побігли усі разом в штрафну разом з воротарем щоб спробувати зрівняти рахунок ризикнувши, діючи за принципом краще програємо 0-1, головне щоб не 0-2, на відміну від грузин в матчі з Туреччиною. 
Вони не знають, що таке прагматизм і максималізм та "інстинкт вбивці", коли треба видерти те що тобі треба будь-якою ціною. 
ФФУ, крім нового тренерського штабу, шукайте їм психолога, який знає що таке НЛП, і створіть збірну з другим складом Україна-2 з гравців УПЛ або Першої Ліги, які найкращі за статистичними показниками на своїх позиціях, які би були вмотивовані скласти конкуренцію розпіарнеим піжонам, які зараз представляють збірну. Награвайте цю збірну задля ротації в міжнародних спарингах. Бо на Зубкових, Мудриках і Зінченках і Луніних ця збірна топтатиметься на місці (в болоті) або деградуватиме ще більше. 
Ответить
+2
lampard14
Да хоть слайд-шоу, а не відео. У збірній немає характеру. Піжони, крім декількох гравців 
Ответить
+1
pmelnik7788
Нажаль Сірожу лишать, думаю він відкатує з 1.2млн євро. 
Ответить
0
OtsoCity
Йди геть ребров з збірної, та Луніна з собою забирай 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
25.06.2024, 07:28 11
Футбол
Флорида выиграла у Эдмонтона 7-й матч финала и завоевала Кубок Стэнли
Флорида выиграла у Эдмонтона 7-й матч финала и завоевала Кубок Стэнли
25.06.2024, 05:56 4
Хоккей
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
26.06.2024, 20:00 1
Бокс
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
25.06.2024, 12:33 11
Футбол
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
26.06.2024, 21:49 18
Футбол
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
26.06.2024, 17:10 99
Футбол
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
25.06.2024, 15:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем