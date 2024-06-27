Чемпионат Европы27 июня 2024, 01:44 |
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ВИДЕО. Реакция Реброва на ничью в решающем матче Евро-2024 против Бельгии
Смотрите запись пресс-конференции наставника сине-желтых с переводом от Sport.ua!
27 июня 2024, 01:44 |
725
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26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.
После завершения встречи главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию.
Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции наставника «сине-желтых» с переводом!
ВИДЕО. Реакция Реброва на ничью в решающем матче Евро-2024 против Бельгии
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Вони не знають, що таке прагматизм і максималізм та "інстинкт вбивці", коли треба видерти те що тобі треба будь-якою ціною.
ФФУ, крім нового тренерського штабу, шукайте їм психолога, який знає що таке НЛП, і створіть збірну з другим складом Україна-2 з гравців УПЛ або Першої Ліги, які найкращі за статистичними показниками на своїх позиціях, які би були вмотивовані скласти конкуренцію розпіарнеим піжонам, які зараз представляють збірну. Награвайте цю збірну задля ротації в міжнародних спарингах. Бо на Зубкових, Мудриках і Зінченках і Луніних ця збірна топтатиметься на місці (в болоті) або деградуватиме ще більше.