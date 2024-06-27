Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины

26 июня состоялся матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Еще перед стартом поединка коэффициент на ничейный исход составлял ниже 2.00, в то время как на победу любой из команд – выше 3.50!

Дело в том, что ничья в этой встрече выводила обе сборные в плей-офф чемпионата Европы, что в итоге и произошло.

Интересно, что тлько на популярной бирже Betfair было поставлено более 1 миллиона евро. А вот на победу Словакии поставили сумму около 300 тысяч евро, на победу румын – около 200 000.

Кроме того, рефери назначил спорный пенальти в ворота Словакии в первом тайме, когда Румыния проигрывала 0:1.