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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 05:59 |
1607
1

Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины

На ничейный исход в поединке Словакия – Румыния на Betfair загрузили более 1 млн евро

27 июня 2024, 05:59 |
1607
1
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня состоялся матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Еще перед стартом поединка коэффициент на ничейный исход составлял ниже 2.00, в то время как на победу любой из команд – выше 3.50!

Дело в том, что ничья в этой встрече выводила обе сборные в плей-офф чемпионата Европы, что в итоге и произошло.

Интересно, что тлько на популярной бирже Betfair было поставлено более 1 миллиона евро. А вот на победу Словакии поставили сумму около 300 тысяч евро, на победу румын – около 200 000.

Кроме того, рефери назначил спорный пенальти в ворота Словакии в первом тайме, когда Румыния проигрывала 0:1.

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Даниил Агарков Источник
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Комментарии 1
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Phantom
Та яка різниця?) І тих і тих влаштовувала нічия, навіщо напружуватися та ризикувати зайвий раз) тому навіть якщо і договірняк,  засуджувати їх не треба))
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