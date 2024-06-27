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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 09:00 | Обновлено 27 июня 2024, 09:01
2022
14

«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024

Тот случай, когда запомнилось первое, а не последнее

27 июня 2024, 09:00 | Обновлено 27 июня 2024, 09:01
2022
14
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Запоминается не всегда последнее. В нашем случае самым памятным мгновением Евро-2024 останется стартовый поединок против сборной Румынии. Стартовый провал, от последствий которого мы так и не смогли отмыться.

Парадокс, но единственная оплошность на этом чемпионате Европы стоила сборной Украины выхода в плей-офф. И что тогда толку, что мы выиграли у одной очень крепкой сборной и не проиграли одной очень сильной сборной. Толку нет.

Я не хочу сейчас защищать нашу команду и наш тренерский штаб. Не хочу их жалеть, не хочу даже им сочувствовать. По той простой причине, что изначально все было в их руках. Особенно, если судить по итогам увиденного после группового турнира. Ни одна из команд, попавших в нашу группу, не была сильнее нашей команды. Но почему-то так получилось, что именно наша команда заняла последнее место в этой группе.

И плевать, что наша команда добыла при этом четыре очка. Да хоть пять. Главное ведь в данном случае – строчка в таблице. А эта строчка вопит о том, что турнир под названием чемпионат Европы 2024 года команда под названием национальная сборная Украины провалила.

И в данном случае не обязательно вешать всех собак на одного Реброва. На одного Лунина. Или одного Степаненко. Повторюсь, это общий провал. Недоработали, не дотерпели, не смогли, не сумели, не захотели.

Да куча разных «не». И отмазок быть не может. Потому что это не та группа, с которой наша команда квалифицировалась на Евро. Там были и действующие чемпионы, и действующие вице-чемпионы.

В группе на Евро были лишь четвертьфиналисты минувшего ЧЕ. А остальные – ниже нас и по рейтингу, и по фамилиям, и по притязаниям. Так что все очень плохо. Наше «золотое поколение» село в лужу. И наш тренерский штаб – вместе с ним. Да, очень обидно вылетать именно так, имея в активе аж четыре очка.

Напомню, что на минувшем Евро мы вышли из группы, имея лишь три балла. И затем дошли до четвертьфинала. Да, это очень обидно. Впрочем, обидно – это не то слово.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако, с другой стороны, обидно не значит незаслуженно. Групповой турнир в квартетах крупных форумов всегда молниеносный и непредсказуемый. И в данном случае нужно было правильно расставить акценты, рассчитать силы. Нашей команде это не удалось. Мне кажется, Ребров пытался набирать форму и «аппетит» по ходу дела. Это неплохая тактика, но она работает больше на длинных дистанциях.

На короткой дистанции, как правило, главное – удачно начать. Это отлично вразумили в сборной Румынии, сделав ставку именно на игру против Украины. И преуспели с этой ставкой.

Мы же, по всей видимости, именно румынскую сборную рассматривали в качестве самого слабого звена в группе. Поэтому и отыграли генеральную репетицию «на кошках». Извините, на сборной Молдовы.

А разве не так? Товарищеская игра против Молдовы моделировала матч против Румынии, игра против Польши – поединок против Словакии, встреча против Германии – игру против Бельгии. Почти все было продумано по большому счету. Кроме мелочей. Мелочи в итоге отравили жизнь.

***

Честно говоря, не очень понимаю метание камней с нашего огорода в огород сборных Румынии и Словакии, которые выбрали синицу в руке. У меня в этой связи вопрос: а разве бы в подобной ситуации сборная Украины не выбрала эту самую синицу? Что, она бы билась за журавля, поставив на кон необходимый минимум? Не верю. Наши соперники по параллельному матчу все сделали правильно. Ибо им дорога своя рубашка. От этой правильности не очень приятно пахнет, но победителей ведь не судят. Не так ли?

А проигравших? У кого-то хватит рассудительности, выдержки и мудрости не судить? У меня лично – не хватит. В этой связи я провожу четкие параллели с выступлением сборной Украины на Евро-2016.

Тогда, напомню, наша национальная команда, ведомая то ли Фоменко, то ли Шевченко, то ли вообще никем не ведомая, но не в этом суть, не набрала ни одного очка на групповом этапе, проиграв всем. И, понятное дело, в итоге финишировала на заслуженном последнем месте в группе.

Сейчас у нас и тренер на своем месте, и этому тренеру никто не мешает. Даже Шевченко, ведь тренер еще подрабатывает и вице-президентом УАФ. И футболисты вроде бы покруче, чем тогда. Не зря ведь почти в унисон трубят о лучшем поколении в истории нашей национальной команды. Я лично с этим определением не согласен, у меня просто на сей счет очень хорошая память, но что-то в этом утверждении таки есть.

И вот скажите на милость: а какая разница в том последнем месте и в нынешнем последнем месте? А я сразу же отвечу: не просто никакой разницы нет, а даже в чем-то провал на Евро-2016 можно объяснить. Причем объяснить объективно.

О тренерском вопросе я сказал выше. Как и о не самом сильном тогдашнем поколении сборной во главе с коллекционером чужих футболок Тимощуком.

Нынешний же провал объяснить логично достаточно сложно.

Потому что, повторюсь, все было в наших руках. В наших ногах, и наших головах. Вся страна под шум генераторов не только болела в едином порыве, но отстаивала честь на поле реального боя делегатов на Евро, но и собирала с мира по нитке на потребности вечно бедной и нуждающейся УАФ, которая повезла на ЧЕ очередной отряд дармоедов (я это не о футболистах).

И в такой ситуации «лучшее поколение сборной» занимает последнее место в проходной, как оказалось не для нас, группе.

Getty Images/Global Images Ukraine

Я не знаю, чем это крыть. После матча со словаками я сказал, что наши футболисты воины. После игры с бельгийцами я готов подтвердить свой «вердикт». Но воины не стали героями. Увы. Потому что мыслили не стратегически. Да и удачи у них не было.

А неудачники без стратегии никогда не стают героями. И в этой связи можно сколько хочешь обижаться и сетовать на судьбу, но сути это не поменяет. Потому что по сути – это дно.

Добро пожаловать домой, родимые. Дальше будем смотреть Евро-2024 вместе.

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статьи эксклюзив Евро-2024 сборная Украины по футболу
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 14
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SanYa_TheBest
Вкотре назріває питання про закордонного тренера. З наших мубуть вже всі спробували
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+8
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Harun Bakircioğlu
Ничья с Бельгией ничего не стоит, зеро, это фактически поражение без пропущенных, так как Бельгии не нужно было побеждать. Как Италии не нужно было побеждать в последней игре отбора.
А нам нужно было и мы выставляем пять защитников. У тренера ноль веры в свою же созданную им самим команду. Удивительно, как можно тренировать с таким стойким чувством страха?
В отборе всегда есть железная отмазка, матчи через три дня после уикенда в европейских чемпионатах. Какое там может быть качество игры, когда мы играем всегда на выезде. Некоторые только до места дислокации сутки добираются. Но тут они уже вместе целый месяц, месяц! Эта отговорка уже не принимается.
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+5
lehach_08
ми провалили євро, матч з Бельгією не показник ні по грі, ні за
результатами, наших суперників все влаштовувало, останні в групі...і за
враженням приблизно на тому ж місці серед всіх учасників по
грі....змістовною її назвати дуже складно (
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+4
Максим Колісник
Знаєте, дивлячись на матч з бельгійцями, відверто ніякими, з випадковим чуваком з вулиці замість тренера можна з впевненістю сказати що у наших гравців банально нема класу.
Глобальний задум Реброва був зрозумілий - сидіти в обороні, ловити на контратаках і іноді робити сплески активності в позиційних атаках атаці. Це з нами успішно робили румуни. Так от, якщо глобальний задум було помітно то якихось зв'язних дій від футболістів не простежувалось. По суті була лише одна зв'язна атака з ударом Малиновського по ребрах бельгійцю. Одна атака за весь матч. В усіх інших то м'яч відскочить то ліва нога неробоча, то права.
Тому ніяке це покоління не золоте поки не доведе це на ділі
Ну і ще. У нас певно єдина збірна в Європі де місця продаються бо Судаков - випадкова людина. Зі Словаччиною вийшло бо його не було видно на полі
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+1
Limb.Yuri
Все правильно.
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+1
Remark
Багато розпіарених нашою пресою гравців, а саме Мудрика та Судакова.
До речі, на Судакова вже піднялася ціна після Євро, вже більш сотки коштує?
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+1
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mrhami
4 очка в группе это отлично
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0
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stalker digga
Не захотіли.
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-1
Remark
4 очки - це норм в такій групі. Краще, ніж при Фоменко. А те, що не пройшли далі, то вже діло таке.
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-4
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