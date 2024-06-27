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  4. Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 19:06 |
4153
3

Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024

Национальная команда не сумела выйти из группы на ЧЕ

27 июня 2024, 19:06 |
4153
3
Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024
Йожеф Сабо

26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, почему украинская команда неуспешно выступила на чемпионате Европы 2024.

«В таких турнирах нет времени на раскачку, необходимо сразу выкладываться на полную, с первой секунды демонстрировать лучшие качества. А еще Евро, на мой взгляд, продемонстрировал отсутствие лидера на поле, который способен задавать темп, вести за собой партнеров, брать ответственность, а если нужно – и рисковать.

Не нахожу ответа и на вопрос, почему наша сборная начинает что-то создавать только во втором тайме?! Ответ явно знают тренеры, но пока не спешат озвучить его. ЧЕ-2024 продемонстрировал, что несмотря на хвалебные слова, у нас в линии атаки нет игроков, которые бы соответствовали уровню турнира. Голевые моменты нам давались с большим трудом, с бельгийцами из игры выпадали Шапаренко, Судаков, Довбик.

Накануне Евро в прессе писали, что эта сборная самая сильная за все годы независимости Украины. Но что мы увидели на деле? Основной состав сборной, если и был таков в головах наших тренеров, не просматривался на поле. А попытка найти оптимальные связки уже во время турнира в Германии не дала нужного результата – матчи идут один за другим и здесь пространство для работы над ошибками крайне узкое.

Увы, но результат соответствует продемонстрированной нашей командой игре», – рассказал Сабо.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Йожеф Сабо
Дмитро Олійник Источник: Footboom
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Комментарии 3
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Выталкиватель парашутистов
Дед как всегда частично прав. Надо еще было добавить о конфликте между игроками, игроками и тренерами, неопределенность с премиальными и т.д. А в целом - все правильно.
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+1
Xvalenok03
Похоже сабо прав.
Нет лидера в сборной. 
Голы это не показатель лидерства. 
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0
Nikos
Таким лідером міг стати Маліновський але наш боягузливий стратег зовсім не знає гравців власної команди, і скоріш за все не керував ними а вони ним.
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0
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