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  4. Миколенко рассказал о своей травме и готовности играть с повреждением
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 20:28 |
950
1

Миколенко рассказал о своей травме и готовности играть с повреждением

Игрок травмировался еще в первом тайме

27 июня 2024, 20:28 |
950
1
Миколенко рассказал о своей травме и готовности играть с повреждением
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждение еще до Евро-2024, однако успел восстановиться. В матче группового этапа с Бельгией игрок снова травмировался, однако был готов оставаться на поле.

«Я еще в первом тайме почувствовал, что начались проблемы. Я мог играть, но не мог делать рывки. Выключил бы всю остроту в атаке. Вышел на второй тайм, потому что в перерыве мне массажисты помогли играть дальше».

«Было нормально, но потом снова почувствовал боль. И уже тогда попросил замену. Это правильно, когда ты уже не можешь, то лучше попросить замену», – сказал Миколенко.

Сборная Украины набрала 4 очка и вылетела с Евро.

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Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Ребров слил евро выбором футболистов. Повов, Вивчаренко, Крыськив и Бондоренко, Квасныця и Волошин вместо пенионеров Ярмоленко Сидорчука и Степаненко а также никакого Михайличенко. 
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