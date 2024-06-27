Миколенко рассказал о своей травме и готовности играть с повреждением

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждение еще до Евро-2024, однако успел восстановиться. В матче группового этапа с Бельгией игрок снова травмировался, однако был готов оставаться на поле.

«Я еще в первом тайме почувствовал, что начались проблемы. Я мог играть, но не мог делать рывки. Выключил бы всю остроту в атаке. Вышел на второй тайм, потому что в перерыве мне массажисты помогли играть дальше».

«Было нормально, но потом снова почувствовал боль. И уже тогда попросил замену. Это правильно, когда ты уже не можешь, то лучше попросить замену», – сказал Миколенко.

Сборная Украины набрала 4 очка и вылетела с Евро.