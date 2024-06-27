ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с защитником сборной Хорватии

Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о продлении контракта с Йосипом Станишичем. Новое соглашение с 24-летним защитником сборной Хорватии рассчитано на 5 лет – до лета 2029 года.

Напомним, сезон 2023/2024 Станишич провел в аренде в леверкузенском «Байере», с которым сенсационно стал чемпионом Германии. Суммарно на счету защитника 4 гола и 6 ассистов в 40 матчах за «Байер» во всех турнирах в прошлом сезоне.

Трансферная стоимость Йосипа Станишича на данный момент оценивается в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» собирается предложить «Ювентусу» мегаобмен: Йозуа Киммих на Федерико Кьезу.