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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с защитником сборной Хорватии
Германия
27 июня 2024, 17:57 |
318
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с защитником сборной Хорватии

Йосип Станишич останется в клубе до 2029 года

27 июня 2024, 17:57 |
318
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с защитником сборной Хорватии
ФК Бавария. Йосип Станишич

Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о продлении контракта с Йосипом Станишичем. Новое соглашение с 24-летним защитником сборной Хорватии рассчитано на 5 лет – до лета 2029 года.

Напомним, сезон 2023/2024 Станишич провел в аренде в леверкузенском «Байере», с которым сенсационно стал чемпионом Германии. Суммарно на счету защитника 4 гола и 6 ассистов в 40 матчах за «Байер» во всех турнирах в прошлом сезоне.

Трансферная стоимость Йосипа Станишича на данный момент оценивается в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» собирается предложить «Ювентусу» мегаобмен: Йозуа Киммих на Федерико Кьезу.

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Бавария Йосип Станишич продление контракта Байер
Олег Дидух Источник: ФК Бавария
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