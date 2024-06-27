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  4. Бавария собирается предложить Ювентусу мегаобмен
Германия
27 июня 2024, 16:06 |
718
1

Бавария собирается предложить Ювентусу мегаобмен

Немецкий клуб готов обменять Киммиха на Кьезу

27 июня 2024, 16:06 |
718
1
Бавария собирается предложить Ювентусу мегаобмен
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

«Бавария» проявляет интерес к форварду «Ювентуса» Федерико Кьезе. По информации Sky Sports, немецкий клуб собирается предложить за игрока сборной Италии своего полузащитника Йозуа Киммиха и 10 миллионов евро.

Контракт Киммиха истекает летом 2025 года, продлевать его 29-летний немец не намерен. Поэтому, «Бавария» хочет продать Йозуа нынешним летом, чтобы не потерять его бесплатно через год.

Контракт Кьезы также рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в 35 миллионов евро, Киммиха – в 50 миллионов.

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Бавария Ювентус Йозуа Киммих Федерико Кьеза трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Sky Germany
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Saar
Ні!!! К'єза один з кращих в світі на своїй позиції! Юве, не дуркуй!
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