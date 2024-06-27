Бавария собирается предложить Ювентусу мегаобмен
Немецкий клуб готов обменять Киммиха на Кьезу
«Бавария» проявляет интерес к форварду «Ювентуса» Федерико Кьезе. По информации Sky Sports, немецкий клуб собирается предложить за игрока сборной Италии своего полузащитника Йозуа Киммиха и 10 миллионов евро.
Контракт Киммиха истекает летом 2025 года, продлевать его 29-летний немец не намерен. Поэтому, «Бавария» хочет продать Йозуа нынешним летом, чтобы не потерять его бесплатно через год.
Контракт Кьезы также рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в 35 миллионов евро, Киммиха – в 50 миллионов.
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