Бавария нацелилась на одного из лидеров сборной Италии

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к вингеру «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезе. Об этом сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Кьеза с высокой долей вероятности покинет «Ювентус» нынешним летом. Ранее главными претендентами на 26-летнего итальянца назывались «Рома» и «Наполи».

Контракт Кьезы с «Ювентусом» истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 на счету Кьезы 9 голов и 3 ассиста в 33 матчах Серии А.