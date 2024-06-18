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  4. Бавария нацелилась на одного из лидеров сборной Италии
Германия
18 июня 2024, 15:07 |
625
1

Бавария нацелилась на одного из лидеров сборной Италии

Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус»

18 июня 2024, 15:07 |
625
1
Бавария нацелилась на одного из лидеров сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к вингеру «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезе. Об этом сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Кьеза с высокой долей вероятности покинет «Ювентус» нынешним летом. Ранее главными претендентами на 26-летнего итальянца назывались «Рома» и «Наполи».

Контракт Кьезы с «Ювентусом» истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 на счету Кьезы 9 голов и 3 ассиста в 33 матчах Серии А.

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Федерико Кьеза Ювентус Бавария трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Олег Дидух Источник: Sky Germany
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bzzzzzz
вроде крутой игрок, странно...
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