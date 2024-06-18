Бавария нацелилась на одного из лидеров сборной Италии
Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус»
Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к вингеру «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезе. Об этом сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.
Кьеза с высокой долей вероятности покинет «Ювентус» нынешним летом. Ранее главными претендентами на 26-летнего итальянца назывались «Рома» и «Наполи».
Контракт Кьезы с «Ювентусом» истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.
В сезоне 2023/2024 на счету Кьезы 9 голов и 3 ассиста в 33 матчах Серии А.
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