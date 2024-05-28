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Италия
28 мая 2024, 17:48 | Обновлено 28 мая 2024, 18:26
1058
0

Конте хочет подписать в Наполи двух звезд Серии А

Ромелу Лукаку и Федерико Кьеза могут продолжить карьеру в Неаполе

28 мая 2024, 17:48 | Обновлено 28 мая 2024, 18:26
1058
0
Конте хочет подписать в Наполи двух звезд Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Антонио Конте находится в одном шаге от назначения на пост главного тренера «Наполи» и уже обдумывает шаги по перестройке состава команды.

По информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, Конте хочет видеть в «Наполи» форварда «Челси» Ромелу Лукаку, который сейчас выступает на правах аренды за «Рому», а также форварда «Ювентуса» Федерико Кьезу.

С Лукаку Конте уже работал в «Интере» в 2019 – 2021 годах. Кьезу итальянский тренер также хотел видеть в своей команде, но «нерадзурри» проиграли борьбу за него «Ювентусу».

Будущее Кьезы в «Ювентусе» под вопросом. В планы бывшего тренера команды Массимилиано Аллегри он не входил, видит ли Кьезу в своей команде вероятный будущий тренер «Старой синьоры» Тиаго Мотта, пока что неизвестно.

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Антонио Конте Ромелу Лукаку Федерико Кьеза трансферы трансферы Серии A Наполи
Олег Дидух Источник: Альфредо Педулла
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