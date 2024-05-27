Умеет делать чемпионами. Наполи возглавит бывший наставник Интера и Челси
Антонио Конте вернется к тренерской работе
Опытный итальянский специалист Антонио Конте возглавит «Наполи», пишет инсайдер Николо Скира.
54-летний тренер уже обсудил детали контракта. Договор между сторонами будет действовать до коца сезона 2026/2027. Конте будет получать Еще два миллиона Конте может заработать, если «Наполи» финиширует в зоне Лиги чемпионов.
Антонио находится без работы с марта 2023 года, когда был уволен из лондонского «Тоттенхэма». В Италии он приводил к чемпионству «Ювентус» и «Интер». В АПЛ он становился чемпионом вместе с «Челси».
«Наполи» после чемпионского сезона 2022/2023 выдал провальный год, финишировав лишь на 10-м месте в Серии А.
Antonio #Conte is one step away to #Napoli as new coach. Agreement in principle for a contract until 2027 (€6,5M/year + 2M as bonuses if Napoli qualify for UCL). Last details but they are confident to complete the deal in the last days. #transfers https://t.co/DaWirSg88U— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 25, 2024
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