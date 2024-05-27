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Италия
27 мая 2024, 04:45 |
88
0

Умеет делать чемпионами. Наполи возглавит бывший наставник Интера и Челси

Антонио Конте вернется к тренерской работе

27 мая 2024, 04:45 |
88
0
Умеет делать чемпионами. Наполи возглавит бывший наставник Интера и Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

​​​​​​Опытный итальянский специалист Антонио Конте возглавит «Наполи», пишет инсайдер Николо Скира.

54-летний тренер уже обсудил детали контракта. Договор между сторонами будет действовать до коца сезона 2026/2027. Конте будет получать Еще два миллиона Конте может заработать, если «Наполи» финиширует в зоне Лиги чемпионов.

Антонио находится без работы с марта 2023 года, когда был уволен из лондонского «Тоттенхэма». В Италии он приводил к чемпионству «Ювентус» и «Интер». В АПЛ он становился чемпионом вместе с «Челси».

«Наполи» после чемпионского сезона 2022/2023 выдал провальный год, финишировав лишь на 10-м месте в Серии А.

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Антонио Конте Наполи назначение тренера чемпионат Италии по футболу
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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