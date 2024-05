Умеет делать чемпионами. Наполи возглавит бывший наставник Интера и Челси

​​​​​​Опытный итальянский специалист Антонио Конте возглавит «Наполи», пишет инсайдер Николо Скира.

54-летний тренер уже обсудил детали контракта. Договор между сторонами будет действовать до коца сезона 2026/2027. Конте будет получать Еще два миллиона Конте может заработать, если «Наполи» финиширует в зоне Лиги чемпионов.

Антонио находится без работы с марта 2023 года, когда был уволен из лондонского «Тоттенхэма». В Италии он приводил к чемпионству «Ювентус» и «Интер». В АПЛ он становился чемпионом вместе с «Челси».

«Наполи» после чемпионского сезона 2022/2023 выдал провальный год, финишировав лишь на 10-м месте в Серии А.

