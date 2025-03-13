«Он мне не интересен». Легендарный экс-форвард оценил выступления Довбика

Легенда сборной Италии Франческо Грациани оценил выступления в составе «Ромы» украинского форварда Артема Довбика.

«Как типологический игрок он мне не интересен, потому что является очень статичным и предсказуемым, поскольку всегда играет левой ногой. На данный момент я ставлю ему оценку 6 с плюсом – от лучшего бомбардира Ла Лиги ожидалось большего.

Но даже если я не уверен в нем, то подождал бы следующего сезона, потому что он мог пострадать от многочисленных изменений. Однако, если мы наблюдаем за его настоящей версией, было бы правильно что-то изменить.

Довбик или Шомуродов в четверг? Я выбираю узбека – он бежит, бьётся, даже если не чувствует ворот. В матче с «Эмполи» после передачи Пеллегрини он должен был нанести удар, но вместо этого думал только о том, сделать это как можно сильнее. Он является частью командного механизма и всегда находится в правильной позиции», – сказал бывший футболист Retesport.

Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.

Ранее Грациани заявил, что «Рома» продаст Довбика.