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Германия
23 июня 2024, 14:33 | Обновлено 23 июня 2024, 14:34
1168
0

Звёздный игрок покинет Баварию этим летом

Клуб не хочет отпускать немца бесплатно

23 июня 2024, 14:33 | Обновлено 23 июня 2024, 14:34
1168
0
Звёздный игрок покинет Баварию этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих 

Немецкий полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть клуб этим летом.

Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо. 29-летний немец заинтересован в поиске нового клуба для продолжения карьеры и не намерен продлевать нынешний контракт, который действует до лета 2025 года. «Бавария» не готова отпускать полузащитника за бесплатно и готова рассмотреть предложения по немцу.

Ранее ходили слухи о возможном переходе игрока в каталонскую «Барселону».

В сезоне 2023/24 Киммих провёл 43 матча за мюнхенскую команду в которых забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt, оценил игрока стоимостью €50 млн.

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трансферы Бавария Йозуа Киммих трансферы Бундеслиги Sky Sports Барселона
Алексей Тиньков Источник: Sky Germany
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