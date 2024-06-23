Звёздный игрок покинет Баварию этим летом

Немецкий полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть клуб этим летом.



Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо. 29-летний немец заинтересован в поиске нового клуба для продолжения карьеры и не намерен продлевать нынешний контракт, который действует до лета 2025 года. «Бавария» не готова отпускать полузащитника за бесплатно и готова рассмотреть предложения по немцу.



Ранее ходили слухи о возможном переходе игрока в каталонскую «Барселону».



В сезоне 2023/24 Киммих провёл 43 матча за мюнхенскую команду в которых забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt, оценил игрока стоимостью €50 млн.