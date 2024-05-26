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  4. Флик хочет подписать в Барселону ключевого игрока Баварии
Испания
26 мая 2024, 17:15 |
1811
0

Флик хочет подписать в Барселону ключевого игрока Баварии

Йозуа Киммих может сменить клубную прописку

26 мая 2024, 17:15 |
1811
0
Флик хочет подписать в Барселону ключевого игрока Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Будущий главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик хотел бы подписать в команду полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Однако отмечается, что немецкий специалист еще не успел обсудить цели летней трансферной кампании со спортивным директором «сине-гранатовых» Деку.

В этом сезоне Йозуа Киммих провел 43 матча за «Баварию», в которых забил 2 гола и отдал 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро, но его контракт с «Баварией» истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» видит в Йозуа Киммихе возможную замену для Тони Крооса.

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Йозуа Киммих Бавария Барселона трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Ханс-Дитер Флик Фабрицио Романо Деку
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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