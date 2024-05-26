Флик хочет подписать в Барселону ключевого игрока Баварии

Будущий главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик хотел бы подписать в команду полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Однако отмечается, что немецкий специалист еще не успел обсудить цели летней трансферной кампании со спортивным директором «сине-гранатовых» Деку.

В этом сезоне Йозуа Киммих провел 43 матча за «Баварию», в которых забил 2 гола и отдал 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро, но его контракт с «Баварией» истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» видит в Йозуа Киммихе возможную замену для Тони Крооса.