Флик хочет подписать в Барселону ключевого игрока Баварии
Йозуа Киммих может сменить клубную прописку
Будущий главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик хотел бы подписать в команду полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Однако отмечается, что немецкий специалист еще не успел обсудить цели летней трансферной кампании со спортивным директором «сине-гранатовых» Деку.
В этом сезоне Йозуа Киммих провел 43 матча за «Баварию», в которых забил 2 гола и отдал 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро, но его контракт с «Баварией» истекает летом 2025 года.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» видит в Йозуа Киммихе возможную замену для Тони Крооса.
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